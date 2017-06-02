Экс-руководителя из Минстроя обязали вернуть в бюджет Хабаровского края 11,6 млн рублей

Хабаровск, 2 июня, AmurMedia.

Прокурор Хабаровского края обратился суд с иском в интересах Хабаровского края к бывшему руководителю ГУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Сергею Бурачеку о возмещении ущерба, причиненного преступлением. В соответствии с договором генподряда, ГУ «Служба заказчика Минстроя Хабаровского края» поручило ООО «Сигматек» выполнить функции генерального подрядчика на строительство сооружения берегоукрепления реки Хор в посёлке Хор района имени Лазо, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

С. Я. Бурачек, зная о неисполненных со стороны ООО «Сигматек» обязательствах по строительно-монтажным работам, в качестве аванса перечислил на счет данной организации 80 849 227,60 рублей, вместо предусмотренных условиями договора генерального подряда 18,4 млн рублей.

Указанные действия Бурачека повлекли образование задолженности ООО «Сигматек» перед ГУ «Служба заказчика Минстроя края» в размере 11 664 278, 84 рублей. В связи с признанием ООО «Сигматек» банкротом взыскать указанную сумму с данной организации не представилось возможным.

Центральный районный суд г. Хабаровска в 2016 г. иск прокурора края отклонил, указав на отсутствие доказательств причинения ущерба государству.

Не согласившись с данным решением суда, прокурор края обжаловал его в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Хабаровского краевого суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда решение суда отменено, по делу вынесено новое решение, которым исковые требования прокурора удовлетворены и с Бурачека в бюджет Хабаровского края в возмещение ущерба взыскано 11,6 млн рублей.

Удовлетворяя требования прокурора, суд апелляционной инстанции указал на то, что уголовное дело в отношении Бурачека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), прекращённое в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, является доказательством по делу и подлежит оценке с иными доказательствами.