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07:35 (мск), источник: Tengrinews

Кулибаев рассказал, как в Казахстане будут защищать честных бизнесменов

Защита прав предпринимателей находится на постоянном контроле у Генеральной прокуратуры. Об этом на заседании в Павлодарской области на встрече с представителями регионального бизнеса сообщил председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

31 мая 2017 года Мажилис одобрил проект новой редакции закона «О прокуратуре». Законопроект направлен на существенное усиление мер по защите прав и законных интересов бизнеса, сокращение проверок, совершенствование системы контроля и надзора. Следует отметить, что исходя из нового законопроекта, Генеральная прокуратура самостоятельно инициирует ограничение ряда своих полномочий в целях улучшения системы контроля и надзора. Данный импульс показывает положительную тенденцию со стороны государства.

«Жакип Асанов вышел в Парламент с новым законопроектом “О Генеральной прокуратуре”. Можно констатировать, что из репрессивного органа Генеральная прокуратура преобразовалась в орган, который защищает интересы добросовестных предпринимателей. Это очень важные изменения, которые происходят на уровне законодательства», — подчеркнул Кулибаев.

Добавим, что теперь прокуратурой будет идти проверка только тогда, когда контролирующий орган не выполняет свои обязанности. Все проверки будут регистрироваться, их максимальный срок 30 дней.

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«Диалог с Генпрокуратурой развивается. Вопросы защиты прав предпринимателей находятся на их постоянном контроле», — добавил руководитель «Атамекен».

Председатель президиума также напомнил, что «Атамекеном» совместно с правительством проведена ревизия разрешительной системы. Итогом этой работы стало принятие закона «О разрешениях и уведомлениях».

«Поставлен серьезный законодательный фильтр, когда государственные органы не могут своими нормативными актами создавать новые административные барьеры. В ходе ревизии количество разрешительных документов сокращено с 1115 до 316, почти на 2/3», — пояснил он.

До сих пор не известен ни один случай привлечения чиновников к имущественной ответственности за убытки, возмещенные государством предпринимателю. Теперь же помимо административной, уголовной и дисциплинарной ответственности данный чиновник будет нести и имущественную ответственность: возмещенный государством ущерб он вернет из собственного кармана. Новый законопроект направлен на защиту прав предпринимателей в случае подобных нарушений.

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