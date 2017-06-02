Кулибаев рассказал, как в Казахстане будут защищать честных бизнесменов

31 мая 2017 года Мажилис одобрил проект новой редакции закона «О прокуратуре». Законопроект направлен на существенное усиление мер по защите прав и законных интересов бизнеса, сокращение проверок, совершенствование системы контроля и надзора. Следует отметить, что исходя из нового законопроекта, Генеральная прокуратура самостоятельно инициирует ограничение ряда своих полномочий в целях улучшения системы контроля и надзора. Данный импульс показывает положительную тенденцию со стороны государства.
«Жакип Асанов вышел в Парламент с новым законопроектом “О Генеральной прокуратуре”. Можно констатировать, что из репрессивного органа Генеральная прокуратура преобразовалась в орган, который защищает интересы добросовестных предпринимателей. Это очень важные изменения, которые происходят на уровне законодательства», — подчеркнул Кулибаев.
Добавим, что теперь прокуратурой будет идти проверка только тогда, когда контролирующий орган не выполняет свои обязанности. Все проверки будут регистрироваться, их максимальный срок 30 дней.
«Диалог с Генпрокуратурой развивается. Вопросы защиты прав предпринимателей находятся на их постоянном контроле», — добавил руководитель «Атамекен».
Председатель президиума также напомнил, что «Атамекеном» совместно с правительством проведена ревизия разрешительной системы. Итогом этой работы стало принятие закона «О разрешениях и уведомлениях».
«Поставлен серьезный законодательный фильтр, когда государственные органы не могут своими нормативными актами создавать новые административные барьеры. В ходе ревизии количество разрешительных документов сокращено с 1115 до 316, почти на 2/3», — пояснил он.
До сих пор не известен ни один случай привлечения чиновников к имущественной ответственности за убытки, возмещенные государством предпринимателю. Теперь же помимо административной, уголовной и дисциплинарной ответственности данный чиновник будет нести и имущественную ответственность: возмещенный государством ущерб он вернет из собственного кармана. Новый законопроект направлен на защиту прав предпринимателей в случае подобных нарушений.