Кулибаев рассказал, как в Казахстане будут защищать честных бизнесменов

31 мая 2017 года Мажилис одобрил проект новой редакции закона «О прокуратуре». Законопроект направлен на существенное усиление мер по защите прав и законных интересов бизнеса, сокращение проверок, совершенствование системы контроля и надзора. Следует отметить, что исходя из нового законопроекта, Генеральная прокуратура самостоятельно инициирует ограничение ряда своих полномочий в целях улучшения системы контроля и надзора. Данный импульс показывает положительную тенденцию со стороны государства.

«Жакип Асанов вышел в Парламент с новым законопроектом “О Генеральной прокуратуре”. Можно констатировать, что из репрессивного органа Генеральная прокуратура преобразовалась в орган, который защищает интересы добросовестных предпринимателей. Это очень важные изменения, которые происходят на уровне законодательства», — подчеркнул Кулибаев.

Добавим, что теперь прокуратурой будет идти проверка только тогда, когда контролирующий орган не выполняет свои обязанности. Все проверки будут регистрироваться, их максимальный срок 30 дней.