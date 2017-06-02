Уроженец Иркутской области претендует на должность главного военного прокурора России

Претендент на должность главного военного прокурора России родился в Иркутской области. Вопрос о назначении на данный пост Валерия Петрова будет рассмотрен на заседании Совета Федерации 14 июня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

Кандидатура прокурора Бурятии Валерия Петрова будет внесена на должность главного военного прокурора России. Вакантное место освободилось после ухода на пенсию Сергея Фридинского в конце апреля, сообщил источник в парламенте.

«Принято решение о том, что на эту должность будет внесена кандидатура Петрова», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Согласно Конституции, в ведении верхней палаты находятся такие кадровые вопросы, как назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.