В Байконуре сменился глава администрации

Информация о грядущей смене главы городской администрации Байконура появилась несколько месяцев назад. Тогда сотрудники космодрома рассказывали, что действиями Анатолия Петренко недоволен вице-премьер Дмитрий Рогозин, сопредседатель российско-казахской межправительственной комиссии по Байконуру: якобы он считал, что господин Петренко работает не так активно, как нужно.

Ожидается, что к исполнению обязанностей Бусыгин приступит на следующей неделе. Тогда же там должно состояться заседание межправительственной комиссии по Байконуру, где будут обсуждаться перспективы развития инфраструктуры космодрома и реализация проекта «Байтерек».

Им стал бывший глава Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Константин Бусыгин, который сменил на посту главы администрации Байконура Анатолия Петренко.

Как сообщили изданию «Коммерсант» источники в аппарате Белого дома, вопрос с заменой главы администрации города действительно поднимался в разговорах Рогозина с коллегами из правительства Казахстана.

В отличие от Анатолия Петренко, перед приходом на работу в администрацию служившего на космодроме (у него есть звание «Заслуженный испытатель космической техники»), опыта работы в космической отрасли у Константина Бусыгина нет. Однако, как говорит источник «Ъ» в правительстве, он проявил себя как хороший организатор и грамотный управляющий: сначала на работе в «Ижмаше» (ныне концерн «Калашников»), а затем и в Росгранице.

Опыт ведения городского хозяйства Константин Бусыгин мог получить на посту зампрефекта Западного административного округа Москвы, замначальника городского управления потребительского рынка, главы управы района Солнцево. Полученные знания пригодятся ему и на Байконуре: местная администрация занимается решением вопросов городского устройства, электро-, тепло-, газо- и водоснабжением комплекса «Байконур», контролем за использованием земель и других природных ресурсов.

На следующей неделе состоится пятое заседание казахстанско-российской межправительственной комиссии по Байконуру, его проведут Дмитрий Рогозин и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин. В повестке порядка десяти вопросов по функционированию космодрома, но среди главных представители сторон выделяют будущее комплекса «Байтерек».

По сведениям «Ъ», сторонам предстоит договориться о размере вложений каждой из сторон как в модернизацию стартового комплекса для украинских ракет-носителей «Зенит» под характеристики ракеты «Сункар» («Союз-5» с двигателем РД-0124), так и в целом по развитию инфраструктуры космодрома.

Как говорят в «Казкосмосе», серьёзный разговор предстоит о выводе из аренды, списании и утилизации неиспользуемых объектов Байконура. Также с участием акимата Кызылординской области будет рассмотрен проект совместной программы развития города и подписаны дополнительные соглашения по социальной поддержке граждан Казахстана в городе Байконуре.