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07:32 (мск), источник: Informburo.kz

В Байконуре сменился глава администрации

Президенты Казахстана и России совместным решением назначили руководителя городской администрации Байконура, сообщает Kommersant.

Им стал бывший глава Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Константин Бусыгин, который сменил на посту главы администрации Байконура Анатолия Петренко.

Ожидается, что к исполнению обязанностей Бусыгин приступит на следующей неделе. Тогда же там должно состояться заседание межправительственной комиссии по Байконуру, где будут обсуждаться перспективы развития инфраструктуры космодрома и реализация проекта «Байтерек».

Информация о грядущей смене главы городской администрации Байконура появилась несколько месяцев назад. Тогда сотрудники космодрома рассказывали, что действиями Анатолия Петренко недоволен вице-премьер Дмитрий Рогозин, сопредседатель российско-казахской межправительственной комиссии по Байконуру: якобы он считал, что господин Петренко работает не так активно, как нужно.

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Как сообщили изданию «Коммерсант» источники в аппарате Белого дома, вопрос с заменой главы администрации города действительно поднимался в разговорах Рогозина с коллегами из правительства Казахстана.

В отличие от Анатолия Петренко, перед приходом на работу в администрацию служившего на космодроме (у него есть звание «Заслуженный испытатель космической техники»), опыта работы в космической отрасли у Константина Бусыгина нет. Однако, как говорит источник «Ъ» в правительстве, он проявил себя как хороший организатор и грамотный управляющий: сначала на работе в «Ижмаше» (ныне концерн «Калашников»), а затем и в Росгранице.

Опыт ведения городского хозяйства Константин Бусыгин мог получить на посту зампрефекта Западного административного округа Москвы, замначальника городского управления потребительского рынка, главы управы района Солнцево. Полученные знания пригодятся ему и на Байконуре: местная администрация занимается решением вопросов городского устройства, электро-, тепло-, газо- и водоснабжением комплекса «Байконур», контролем за использованием земель и других природных ресурсов.

На следующей неделе состоится пятое заседание казахстанско-российской межправительственной комиссии по Байконуру, его проведут Дмитрий Рогозин и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин. В повестке порядка десяти вопросов по функционированию космодрома, но среди главных представители сторон выделяют будущее комплекса «Байтерек».

По сведениям «Ъ», сторонам предстоит договориться о размере вложений каждой из сторон как в модернизацию стартового комплекса для украинских ракет-носителей «Зенит» под характеристики ракеты «Сункар» («Союз-5» с двигателем РД-0124), так и в целом по развитию инфраструктуры космодрома.

Как говорят в «Казкосмосе», серьёзный разговор предстоит о выводе из аренды, списании и утилизации неиспользуемых объектов Байконура. Также с участием акимата Кызылординской области будет рассмотрен проект совместной программы развития города и подписаны дополнительные соглашения по социальной поддержке граждан Казахстана в городе Байконуре.

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