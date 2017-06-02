Как вооружены армии казахстанских соседей
Подборка информации о вооружении приграничных республиках.
Подборка информации о вооружении приграничных республиках.
Оборона и вооружение являются важнейшим фактором безопасности любого государства. Даже если придерживаться миролюбивой политики, всегда надо быть наготове, чтобы защитить свои границы от внешних угроз. NUR.KZ составил обзор вооружения армий казахстанских соседей.
УЗБЕКИСТАН
Количество солдат: 48 тысяч бойцов вооруженных сил и 20 тысяч солдат внутренних войск.
Бюджет армии: 1 миллиард 703 миллиона долларов.
Узбекистан разделён на три особых военных округа и одно командование:
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— Восточный — штаб в Фергане.
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— Оперативное командование — Ташкент.
Вооружённые силы Узбекистана включают в себя сухопутные войска,
Вооружение: 343 танка, 399 боевых машин пехот, 19 бронеразведывательных машин, 607 бронетранспортеров, 39 противотанковых вооружений, 108 реактивных систем залпового огня, 6 тактических ракетных комплексов, 373 артиллерийских систем, 101 боевой самолет, 45 транспортных самолетов, 128 вертолетов, свыше 45
Боевой опыт: нет информации об участии узбекских солдат в военных или миротворческих операциях.
Мировой рейтинг: 48-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».
КЫРГЫЗСТАН
Количество солдат: 20 800 солдат.
Бюджет армии: 240 миллионов долларов.
В вооруженные силы Кыргызстана входят Сухопутные войска, Силы Воздушной обороны, государственная пограничная служба, национальная гвардия и внутренние войска.
Вооружение: 470 танков, 30 боевых разведывательных машин, 30 бронеразведывательных машин, 35 бронетранспортеров, 26 противотанковых вооружений, 21 реактивная система залпового огня, 207 артиллерийских систем, 27 боевых самолетов, 10 вертолетов.
Боевой опыт. В отличие от Узбекистана кыргызстанцы активно принимают участие в боевых действиях и миротворческих миссиях.
Так, с января 1993 г по 1998 г отдельный
В 1999 году на юг Кыргызстана вторглись боевики Исламского Движения Узбекистана (ИДУ). В течение года длилась Баткенская кампания.
В настоящее время военнослужащие Кыргызстана проходят службу в
Мировой рейтинг: 109-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».
ТУРКМЕНИСТАН
Количество солдат: 36 500 человек.
Бюджет армии: 1.5 миллиарда долларов.
Вооруженные силы Туркмении включают в себя сухопутные войска,
Вооружение: 600 танков, 1000 боевых машин пехот и БТР, около 500 единиц артиллерии калибром свыше 100 мм. Примерно 250 боевых самолетов и вертолетов.
Именно в Туркменистане находится крупнейшая в Средней Азии авиационная группировка, дислоцированная на 2 крупных базах — под Мары и Ашхабадом. Таких крупных авиационных баз в регионе больше ни у кого нет.
Также у Туркмении есть свой
Боевой опыт: В связи с тем, что Туркмения придерживается принципа нейтралитета, туркменские войска не принимают участие даже в миротворческих миссиях.
Мировой рейтинг: 84-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».
КИТАЙ
Количество солдат: 2 миллиона 183 тысячи солдат.
Бюджет армии: около 11 миллиардов долларов.
Вооружённые силы Китайской Республики включают в себя Сухопутные войска,
Вооружение: 4 эскадренных миноносца, 22 фрегата, 4 подводные лодки, 8 тральщиков, 31 ракетный катер, 2 десантных
Кроме того, у Китая есть ядерное оружие.
Боевой опыт: разгон участников беспорядков в Тибете при поддержке армии Китая в 2008 году, а также миротворческие миссии в ряде африканских стран. В целом, Китай после неудачно войны со Вьетнамом, а также безуспешным конфликтом с Индией старается не влезать в прямые военные столкновения с противниками.
Мировой рейтинг: 3-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».
РОССИЯ
Количество солдат: 831 тысяча солдат.
Бюджет армии: 69 миллиардов долларов.
Вооруженные силы России включают Сухопутные войска, Мотострелковые войска, Танковые войска, Ракетные войска и артиллерия, Войска ПВО Сухопутных войск, Специальные войска и службы,
Вооружение: около 3 тысяч танков, 4 тысячи боевых машин пехоты, бронетранспортёров, свыше 7 тысяч бронетранспортеров, 1 800 боевых разведывательных машин, около 30 боевых роботов, 156 Тактических ракетных комплексов, около 1 тысячи реактивных систем залпового огня, примерно 1 700 самоходных артиллерийских установок, 250 буксируемых артиллерий, 1 500 миномётов, приблизительно 1 500
Боевой опыт: две Чеченские кампании, война в Сирии, война с Грузией, миротворческие операции в ряде регионов.
Мировой рейтинг: 2-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».
КАЗАХСТАН
Ну и наконец, данные из открытых источников в интернете об армии самого Казахстана свидетельствуют следующее.
Количество солдат: 200 тысяч солдат.
Бюджет армии: около 2,4 миллиарда долларов.
Армия Казахстана включает в себя сухопутные войска, силы воздушной обороны и
Вооружение: 160 зенитных ракетных комплексов, около 20 боевых кораблей и катеров, 110 вертолетов, 150 боевых самолетов, 1265 танков и бронетранспортеров.
Боевой опыт: В 1992—2001 годах казахстанский батальон выполнял охрану
Мировой рейтинг: 53-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».