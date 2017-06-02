Как вооружены армии казахстанских соседей

Так, с января 1993 г по 1998 г отдельный горно-стрелковый батальон ВС Киргизии, в связи с «мерами по стабилизации обстановки на участке государственной границы Таджикистана с Афганистаном» охранял 100 километровый участок таджикско-афганской границы. В течение 5 лет службу в этом батальоне прошли более 4,5 тысяч кыргызстанцев.

Боевой опыт. В отличие от Узбекистана кыргызстанцы активно принимают участие в боевых действиях и миротворческих миссиях.

Боевой опыт: нет информации об участии узбекских солдат в военных или миротворческих операциях.

Вооружённые силы Узбекистана включают в себя сухопутные войска, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны, специальные войска, национальная гвардия и военно-речные силы.

Узбекистан разделён на три особых военных округа и одно командование:

Количество солдат: 48 тысяч бойцов вооруженных сил и 20 тысяч солдат внутренних войск.

Оборона и вооружение являются важнейшим фактором безопасности любого государства. Даже если придерживаться миролюбивой политики, всегда надо быть наготове, чтобы защитить свои границы от внешних угроз. NUR.KZ составил обзор вооружения армий казахстанских соседей.

В 1999 году на юг Кыргызстана вторглись боевики Исламского Движения Узбекистана (ИДУ). В течение года длилась Баткенская кампания.

В настоящее время военнослужащие Кыргызстана проходят службу в Сьерра-Леоне, Либерии, Судане, Восточном Тиморе, Эфиопии и Косово.

Мировой рейтинг: 109-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».

ТУРКМЕНИСТАН

Количество солдат: 36 500 человек.

Бюджет армии: 1.5 миллиарда долларов.

Вооруженные силы Туркмении включают в себя сухопутные войска, военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, военно-морской флот, госпогранслужба.

Вооружение: 600 танков, 1000 боевых машин пехот и БТР, около 500 единиц артиллерии калибром свыше 100 мм. Примерно 250 боевых самолетов и вертолетов.

Именно в Туркменистане находится крупнейшая в Средней Азии авиационная группировка, дислоцированная на 2 крупных базах — под Мары и Ашхабадом. Таких крупных авиационных баз в регионе больше ни у кого нет.

Также у Туркмении есть свой военно-морской флот, на балансе которого находятся несколько десятков патрульных катеров и два ракетных катера. Есть также погранично-сторожевой корабль. В планах военного руководства страны — покупка еще восьми военных кораблей, которые будут базироваться в Каспийском море.

Боевой опыт: В связи с тем, что Туркмения придерживается принципа нейтралитета, туркменские войска не принимают участие даже в миротворческих миссиях.

Мировой рейтинг: 84-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».

КИТАЙ

Количество солдат: 2 миллиона 183 тысячи солдат.

Бюджет армии: около 11 миллиардов долларов.

Вооружённые силы Китайской Республики включают в себя Сухопутные войска, Военно-морские силы; включая морскую пехоту, Военно-воздушные силы, Управление береговой охраны, Командование резерва вооружённых сил, Объединённое командование вооружённых сил, Командование военной полиции.

Вооружение: 4 эскадренных миноносца, 22 фрегата, 4 подводные лодки, 8 тральщиков, 31 ракетный катер, 2 десантных корабля-дока, 9 больших десантных кораблей, 8 тысяч танков, 1490 боевых машин пехоты, 3298 бронетранспортеров, 6 тыс. буксируемых орудий, 1710 самоходных гаубиц, почти 1800 РСЗО, 1,5 тыс. зенитных орудий, 4 000 боевых и 300 вспомогательных самолётов, 106 вертолётов.

Кроме того, у Китая есть ядерное оружие.

Боевой опыт: разгон участников беспорядков в Тибете при поддержке армии Китая в 2008 году, а также миротворческие миссии в ряде африканских стран. В целом, Китай после неудачно войны со Вьетнамом, а также безуспешным конфликтом с Индией старается не влезать в прямые военные столкновения с противниками.

Мировой рейтинг: 3-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».

РОССИЯ

Количество солдат: 831 тысяча солдат.

Бюджет армии: 69 миллиардов долларов.

Вооруженные силы России включают Сухопутные войска, Мотострелковые войска, Танковые войска, Ракетные войска и артиллерия, Войска ПВО Сухопутных войск, Специальные войска и службы, Военно-морской флот, а также воздушно-космические силы.

Вооружение: около 3 тысяч танков, 4 тысячи боевых машин пехоты, бронетранспортёров, свыше 7 тысяч бронетранспортеров, 1 800 боевых разведывательных машин, около 30 боевых роботов, 156 Тактических ракетных комплексов, около 1 тысячи реактивных систем залпового огня, примерно 1 700 самоходных артиллерийских установок, 250 буксируемых артиллерий, 1 500 миномётов, приблизительно 1 500 зенитно-ракетных комплексов, 900 противотанковых комплексов, 72 атомные подлодки, 210 боевых кораблей и катеров, около 1 500 самолетов и 1 300 вертолетов. Также имеется ядерное оружие.

Боевой опыт: две Чеченские кампании, война в Сирии, война с Грузией, миротворческие операции в ряде регионов.

Мировой рейтинг: 2-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».

КАЗАХСТАН

Ну и наконец, данные из открытых источников в интернете об армии самого Казахстана свидетельствуют следующее.

Количество солдат: 200 тысяч солдат.

Бюджет армии: около 2,4 миллиарда долларов.

Армия Казахстана включает в себя сухопутные войска, силы воздушной обороны и военно-морские силы.

Вооружение: 160 зенитных ракетных комплексов, около 20 боевых кораблей и катеров, 110 вертолетов, 150 боевых самолетов, 1265 танков и бронетранспортеров.

Боевой опыт: В 1992—2001 годах казахстанский батальон выполнял охрану таджикско-афганской границы в Горном Бадахшане, потеряв в боях более 50 солдат и офицеров. А с 2003 по 2008 годы инженерный саперный отряд (27 человек) нес службу в Ираке. Один солдат погиб, шестеро были ранены.

Мировой рейтинг: 53-е место согласно данным на международном сайте «Индекс боевой мощи».