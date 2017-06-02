Путин: вести слежку за союзниками неприлично и контрпродуктивно
Президент России также отметил, что это подрывает доверие.
Президент России также отметил, что это подрывает доверие.
Режиссер попросил президента оценить эффективность разведывательной деятельности российских спецслужб. «Я думаю, что они работают хорошо. Наши спецслужбы работают исключительно в рамках действующего законодательства», — подчеркнул Путин.
«Это первое, а второе —
Летом 2015 года в Европе разразился скандал, когда сайт WikiLeaks опубликовал данные, согласно которым американская разведка шпионила за высокопоставленными европейскими политиками. Под колпаком США были три президента Франции — Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, многочисленные министры и влиятельные парламентарии. Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения в период с 2006 по май 2012 года.
Фрагмент фильма «Интервью Путина» (The Putin Interviews) был размещен на сайте журнала The Hollywood Reporter. Полностью документальная лента будет показана
новый проект - беседы с путиным.