Путин: вести слежку за союзниками неприлично и контрпродуктивно

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Слежка спецслужб одной страны за союзниками не прилична и контрпродуктивна. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта — серии бесед с российским лидером.

Путин ответил на вопрос о покушениях поговоркой о судьбе

Режиссер попросил президента оценить эффективность разведывательной деятельности российских спецслужб. «Я думаю, что они работают хорошо. Наши спецслужбы работают исключительно в рамках действующего законодательства», — подчеркнул Путин.

«Это первое, а второе — все-таки следить за своими союзниками, если вы действительно считаете их своими союзниками, а не вассалами, это неприлично. Это подрывает доверие, а значит, в конечном счете, наносит ущерб собственной национальной безопасности», — отметил президент РФ.

Летом 2015 года в Европе разразился скандал, когда сайт WikiLeaks опубликовал данные, согласно которым американская разведка шпионила за высокопоставленными европейскими политиками. Под колпаком США были три президента Франции — Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, многочисленные министры и влиятельные парламентарии. Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения в период с 2006 по май 2012 года.