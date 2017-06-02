Сенатор Болтенко опровергла слухи об уходе в правительство Новосибирской области

В беседе с корреспондентом «ФедералПресс» представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что знает о слухах, которые отправляют ее на новое место работы: она должна покинуть верхнюю палату российского парламента с тем, чтобы перейти на работу в региональное правительство на должность министра социального развития Новосибирской области.

Сенатор заявила: «Что будет завтра — один Бог знает! Я никуда переходить не собираюсь, кто бы что не говорил. Я являюсь членом Совета Федерации и стараюсь достойно выполнять свои обязанности. Что же касается социальной работы, то чтобы заниматься ей совсем необязательно быть министром: я и как сенатор, и как председатель Союза женщин Новосибирской области всегда занималась и проблемами социальной политики, и вопросами местного самоуправления и вопросами культуры».

Выяснять, кто распространяет слухи, Надежда Болтенко не собирается: «Работы здесь на всех хватит!».

«Как говорят, собака лает — караван идет», — заявила сенатор.