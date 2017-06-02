Кравец обратился в Генпрокуратуру из-за этилмеркаптана
Обращение первого секретаря обкома КПРФ перенаправили в прокуратуру Омской области.
Обращение первого секретаря обкома КПРФ перенаправили в прокуратуру Омской области.
Первый секретарь омского обкома КПРФ Александр Кравец обратился в Генпрокуратуру
Виновник выбросов до сих пор не найден, тогда как назывались разные версии.
В свою очередь, Генпрокуратура перенаправила обращение в прокуратуру Омской области. Сообщается также, что ведомство контролирует исполнение жалобы.