Вячеслав Шпорт: Режим ТОСЭР показал свою эффективность

Хабаровск, 2 июня, AmurMedia.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия «Дальний Восток России — строительство новой экономики». В обсуждении приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, главы дальневосточных регионов, инвесторы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На встрече шла речь о том, насколько эффективны новые форматы работы с бизнесом на Дальнем Востоке, обеспечат ли они международную конкурентоспособность региона, что еще необходимо сделать для формирования на Дальнем Востоке большей экономической свободы для бизнеса и жизни.

«Мы в ближайшее время будем принимать новые законы для ускоренного развития Дальнего Востока, будем снимать все барьеры, которые мешают бизнесу в регионе, обязательно доведем все начатое до конца. Наша сверхзадача — чтобы у инвесторов здесь вообще не осталось проблем», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Об опыте Хабаровского края по работе с инвесторами на сессии рассказал губернатор Вячеслав Шпорт. Он отметил, что правительство региона одним из первых включилось в работу по формированию ТОСЭР. Статус резидентов в крае получили уже 29 компаний. Они заявили объем инвестиций более 41 млрд рублей и создание почти 5300 рабочих мест. На рассмотрении дополнительно находятся 34 заявки на сумму более 30 млрд рублей.

«Очень важно, что с момента получения статуса резидента, уже 11 компаний начали выпуск продукции, который составил в 2016 году 3,3 млрд рублей. Создано 535 рабочих мест. Уплачено в бюджет края 125 млн. рублей налогов. Режим ТОСЭР мы, в Хабаровском крае, используем не под сырьевые проекты. Все действующие 29 резидентов — это обрабатывающая промышленность и логистические комплексы», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Губернатор также отметил, что режим ТОСЭР повышает эффективность частных инвестиций.

«Для края, как и в целом для Дальнего Востока, серьезная проблема — это удорожающие факторы для хозяйственной деятельности, вызванные отдаленностью, низкой плотностью заселения и дефицитом инфраструктуры. Но в силу серьезных налоговых льгот по прибыли, на имущество, на отчисления в социальные фонды в рамках режима ТОСЭР, удорожающие факторы нивелируются», — сказал глава региона.

Один из показателей доверия к новым форматам работы — интерес зарубежных инвесторов.

«Принципиально важна для нас оценка наших льготных режимов, инвестиционного климата в Хабаровском крае в целом, со стороны японского бизнеса. Она положительная. Процесс идет в правильном направлении. У нас сейчас и с КНР есть несколько крупных проектов, которые “выстрелят” в ближайшее время», — сообщил губернатор.