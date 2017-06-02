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08:24 (мск), источник: СуперОмск

К лету омским чиновникам сократили отпуск

Мэр Омска Вячеслав Двораковский к началу сезона летних отпусков утвердил поправки в форму трудового договора на замещение должности муниципальной службы.

Изменения касаются сроков дополнительного оплачиваемого отпуска по выслуге лет.

Ранее омский чиновник мог рассчитывать максимум на 15 дней дополнительного отпуска, теперь же только на 10. При этом оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день остался без изменений — 3 дня.

Решение мэра Омска обусловлено позицией президента России Владимира Путина. В мае этого года глава государства подписал закон, согласно которому отпуска за выслугу лет сокращаются с максимальных 15 до 10 дней.

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