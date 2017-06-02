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10:15 (мск), источник: ТАСС

Омская область и Центр развития ГЧП подписали соглашение о сотрудничестве

Центр готов разработать предложения по системному развитию институциональной среды региона в сфере ГЧП.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виктор Назаров и председатель совета ассоциации «Центр развития ГЧП» Павел Селезнев подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместной разработке стратегии развития государственно-частного партнерства (ГЧП) на территории региона, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

«Стороны договорились для увеличения количества проектов в сфере ГЧП совместно заниматься разработкой стратегии развития ГЧП на территории Омской области и внедрением регионального ГЧП-стандарта, совершенствовать нормативно-правовую базу, формировать квалифицированные проектные команды, привлекать внебюджетные средства в инфраструктурные проекты», — отметили в правительстве.

В областной администрации отметили, что внедрение регионального ГЧП-стандарта будет происходить с участием экспертов «Центра развития ГЧП» в рамках разработанного плана мероприятий. Центр также готов разработать предложения по системному развитию институциональной среды Омской области в сфере ГЧП, принять участие в формировании проектного офиса сопровождения региональных проектов и концессионных проектов и реализовать комплексные образовательные программы с выходом на концепции конкретных пилотных проектов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. С 2005 года в работе форума участвует президент РФ.

Эту площадку используют для заключения важнейших контрактов. Например, на ПМЭФ-2016 было подписано более 330 соглашений на 1 трлн рублей. Участие в форуме тогда приняли 12 тысяч человек из 130 стран мира.

В этом году ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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