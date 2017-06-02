Омская область и Центр развития ГЧП подписали соглашение о сотрудничестве
Центр готов разработать предложения по системному развитию институциональной среды региона в сфере ГЧП.
Центр готов разработать предложения по системному развитию институциональной среды региона в сфере ГЧП.
«Стороны договорились для увеличения количества проектов в сфере ГЧП совместно заниматься разработкой стратегии развития ГЧП на территории Омской области и внедрением регионального
В областной администрации отметили, что внедрение регионального
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. С 2005 года в работе форума участвует президент РФ.
Эту площадку используют для заключения важнейших контрактов. Например, на ПМЭФ-2016 было подписано более 330 соглашений на 1 трлн рублей. Участие в форуме тогда приняли 12 тысяч человек из 130 стран мира.
В этом году ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным