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08:51 (мск), источник: СуперОмск

Омские единороссы отложили утверждение результатов праймериз

В региональном отделении «Единой России» неожиданно отменили заседание политсовета партии, которое было назначено на пятницу, 2 июня.

Предполагалось, что члены политсовета окончательно утвердят списки победителей предварительного голосования перед тем, как согласовать их с центральным исполнительным комитетом партии.

Однако заседание политсовета по неясным причинам вдруг было заменено на партийный семинар для секретарей первичных отделений «Единой России. По данным «СуперОмска», сельские единороссы сегодня съехались в город как раз на заседание политсовета, вместо которого проводится обучение.

Причины внезапной отмены политсовета и новую его дату секретарь регионального отделения ЕР Юрий Тетянников оперативно пояснить не смог, сославшись на занятость как раз в связи с партийной учебой.

Стоит отметить, что список фаворитов праймериз «Единой России» после объявления предварительных итогов изменений не претерпел. Об этом было объявлено на заседании регионального оргкомитета по проведению праймериз. Предполагалось, что члены политсовета без заминок согласуют имена победителей предварительного голосования и отправят их в ЦИК. Ведь уже на конец июня — начало июля назначена партийная конференция, где после согласования с федеральным центром должны быть официально выдвинуты кандидаты в горсовет от «Единой России».

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