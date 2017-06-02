Мандат Рустама Нигматуллина в Казгордуме перешел к Елене Войтко
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Коммерческий директор развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» Елена Войтко получила мандат депутата Казгордумы, ранее принадлежавший
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Коммерческий директор развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» Елена Войтко получила мандат депутата Казгордумы, ранее принадлежавший
Вакантный мандат перешел к Войтко решением Избирательной комиссии Казани, сообщается на портале столичной мэрии.
Депутату уже вручено удостоверение об избрании.
Напомним, решение о досрочном сложении депутатских полномочий Рустама Нигматуллина было принято 15 мая на сессии Казгордумы.