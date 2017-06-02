Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
12Воспоминания Набережной Круазет
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
10:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мандат Рустама Нигматуллина в Казгордуме перешел к Елене Войтко

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Коммерческий директор развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» Елена Войтко получила мандат депутата Казгордумы, ранее принадлежавший вице-премьеру Татарстана Рустаму Нигматуллину.

Вакантный мандат перешел к Войтко решением Избирательной комиссии Казани, сообщается на портале столичной мэрии.

Депутату уже вручено удостоверение об избрании.

Напомним, решение о досрочном сложении депутатских полномочий Рустама Нигматуллина было принято 15 мая на сессии Казгордумы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рафик Мухаметшин: Обучение в Болгарской исламской академии будет бесплатным
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Медведев одобрил проект о совместном кинопроизводстве РФ и Индии
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь