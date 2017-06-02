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09:21 (мск), источник: КрымPress

Официально: в День воссоединения Крыма с Россией пройдут выборы Президента страны

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым дата президентских выборов перенесена на 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией.

Источник: Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Напомним, Федеральный закон принят Государственной думой 24 мая 2017 года и одобрен Советом Федерации 31 мая 2017 года.

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