Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
Светская жизнь: экс-жена Пескова пришла на вечеринку со спутником
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
15Happy Birthday, Mr. President
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
09:48 (мск), источник: ТАСС

Россия частично сняла ограничения на поставки продуктов из Турции

В частности, из перечня запрещенной к ввозу в РФ продукции исключены субпродукты домашних кур и индеек, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции. Документ размещен в пятницу на сайте правительства РФ.

«Постановлением правительства от 30 ноября 2015 года № 1296 был утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию (далее — перечень). Подписанным постановлением из перечня исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника», — говорится, в частности, в пояснительной записке к документу.

Также отменяется запрет на выполнение определенных видов работ и оказание услуг организациями, которые находятся под юрисдикцией Турции или подконтрольны турецким гражданам и организациям.

Речь идет о строительстве, деятельности туристических агентств и гостиниц, деревообработке, проведении технических испытаний, исследований и анализа. Турецким компаниям разрешается оказывать услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Читайте также
Песков: указ Путина о мерах к Турции не касается поставок в РФ «пресловутых помидоров»

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Турции. В список попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, ограничения коснулись овощей (включая томаты, огурцы и репчатый лук), замороженных частей тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, а также соли и жевательной резинки. Импорт некоторых категорий растительной продукции был запрещен по фитосанитарным соображениям.

В октябре 2016 года Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые). В марте 2017 года правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции.

Комментарии
2
Любовь Севостьянова
А наши помидоры, не лучше турецких.Фу-у-у-у
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Без Имени
А я хочу дешевых помидоров. И мне по барабану, где они выросли.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия и Турция договорились отменить санкции
22 мая© Ньюстюб
Россия частично сняла ограничения на поставки продуктов из Турции
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь