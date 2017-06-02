Yahoo News узнали о попытке Трампа сразу после избрания отменить санкции против РФ

Источник: AP 2017

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Представители администрации США в первые недели президентства Дональда Трампа поручили сотрудникам Госдепартамента разработать план по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатам «дач» и снятию напряженности в отношениях с Москвой, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на источники.

По их информации, «эти усилия встревожили некоторых чиновников Госдепартамента, и они незамедлительно начали лоббировать среди членов Конгресса идею принятия законопроекта, направленного на блокирование шагов администрации Дональда Трампа». «В Белом доме всерьез рассматривали вопрос об отмене санкций в одностороннем порядке», — заявил Yahoo News бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид, занимавший пост главного координатора по вопросам санкционной политики до конца февраля текущего года. По его словам, «в первые несколько недель президентства Трампа он получил несколько «панических» звонков от представителей американского правительства, которые сообщили ему о поручении разработать шаги по снятию санкций и умоляли его «остановить это». Фрид сказал, что «он настолько был обеспокоен этим, что связался с союзниками с Капитолийского холма, в том числе с сенатором Беном Кардином, чтобы призвать их быстро принять законопроект, который бы “кодифицировал” существующие санкции, что создало бы для Трампа трудности по их отмене».