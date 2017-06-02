Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Черногория отреагировала на запрет въезда 70 политикам в Россию
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
10В тени красоты
08:52 (мск), источник: Интерфакс

Yahoo News узнали о попытке Трампа сразу после избрания отменить санкции против РФ

Его распоряжение сильно обеспокоило сотрудников Госдепа, и они обратились за помощью в Конгресс.

Источник: AP 2017

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Представители администрации США в первые недели президентства Дональда Трампа поручили сотрудникам Госдепартамента разработать план по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатам «дач» и снятию напряженности в отношениях с Москвой, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на источники.

Читайте также
WSJ узнала о создании в Белом доме специальной группы по «делу России»

По их информации, «эти усилия встревожили некоторых чиновников Госдепартамента, и они незамедлительно начали лоббировать среди членов Конгресса идею принятия законопроекта, направленного на блокирование шагов администрации Дональда Трампа».

«В Белом доме всерьез рассматривали вопрос об отмене санкций в одностороннем порядке», — заявил Yahoo News бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид, занимавший пост главного координатора по вопросам санкционной политики до конца февраля текущего года.

По его словам, «в первые несколько недель президентства Трампа он получил несколько «панических» звонков от представителей американского правительства, которые сообщили ему о поручении разработать шаги по снятию санкций и умоляли его «остановить это».

Фрид сказал, что «он настолько был обеспокоен этим, что связался с союзниками с Капитолийского холма, в том числе с сенатором Беном Кардином, чтобы призвать их быстро принять законопроект, который бы “кодифицировал” существующие санкции, что создало бы для Трампа трудности по их отмене».

Читайте также
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде

Помощник экс-госсекретаря США по правам человека Том Малиновски сообщил Yahoo News, что он также «начал лоббировать данную идею с законопроектом, когда узнал от бывших коллег, что администрация нового президента разрабатывает план по отмене санкций и, возможно, встречу Трампа и президента РФ Владимира Путина в рамках усилий по достижению “большой сделки” с Москвой».

«Это было бы односторонней победой Москвы», — сказал Малиновски, который за несколько дней до отставки представил свой собственный пакет санкций в отношении высших российских должностных лиц в связи с нарушениями прав человека, подпадающими под «закон Магнитского».

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, «что администрация начала разрабатывать изменения по российским санкциям в рамках более широкого обзора политики в этой сфере, который в настоящий момент осуществляется».

«В считанные дни после того, как президент Трамп занял свой пост, чиновники, разместившиеся на одном этаже с Госсекретарем, разослали распоряжение с “заданием” отделу европейских и евразийских дел разработать перечень опций для улучшения отношений с РФ как части сделки в размен на сотрудничество России в войне с “Исламским государством” (запрещено в РФ) в Сирии», — рассказали порталу два экс-сотрудника Госдепартамента.

Комментарии
1
А Б
Напрасно Трамп намеревался снять санкции в отношении РФ. Они могут быть сняты только в том случае, если РФ прекратит вмешательство во внутренние дела соседнего суверенного государства.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Медведев одобрил проект о совместном кинопроизводстве РФ и Индии
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
Компания из РФ подала заявку на регистрацию бренда «Covfefe»
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь