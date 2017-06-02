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09:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Президент Владимир Путин назначил судей в Воронежской области

Председатели и заместители председателей райсудов назначаются сроком на шесть лет.

Президент Владимир Путин назначил новых судей в Воронеже и области. Соответствующий указ президент подписал в среду, 31 мая.

Судьей Коминтерновского райсуда Воронежа стала Юлия Воищева, Ленинского райсуда — Елена Пономарева. Судьей Новоусманского районного суда назначили Людмилу Гулевскую, Острогожского — Оксану Редько. Кроме того, должность заместителя председателя Павловского райсуда получил Сергей Анпилогов. Зампредседателя Грибановского райсуда Воронежской области стал Виктор Шехеров — он будет работать до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи.

Председатели и заместители председателей райсудов назначаются сроком на шесть лет. Одно и то же лицо может быть назначено председателем или заместителем председателя одного и того же суда не более двух раз подряд.

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