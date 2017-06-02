В «Газпроме» заявили о «радужных моментах» в решении арбитража

Согласно заявлениям «Нафтогаза» и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с «Газпромом» в отношении контракта на поставку газа: отменил условие «бери или плати» (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. «Газпром» со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

«Мне юристы докладывают», — сказал журналистам Медведев на ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с текстом промежуточного решения, сообщает РИА Новости Прайм.

«Там полно радужных моментов», — отметил он.