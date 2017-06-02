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10:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

Аудиторы выявили больше всего нарушений в горхозяйстве и Кировском районе

Всего за прошлый год Счетная палата Красноярска обнаружила 436 недостатков в деятельности органов власти города.

Источник: Reuters

Счетная палата Красноярска выявила, что департамент горхозяйства Красноярска — лидер по числу нарушений.

А всего за 2016 год аудиторы обнаружили 436 недостатков в деятельности городских органов власти, муниципальных учреждений и пред­приятий на общую сумму 346,6 млн руб. По 19 нарушениям возвращению в бюджет подлежат 8,5 млн руб. Причем 60% нарушений законодательства и норма­тивных актов приходится на сферу муниципальных закупок, 18% допущено при формировании и исполнении бюджета. В деятельности департамента горхозяйства обнаружено 90 нарушений, в администрации Кировского района — 89, в управлении соцзащиты — 82. Для пример аудиторы обнаружили дублирование работ по монтажу гирлянд елки в сквере 400-летия Красноярска и выявили, что работы по техническому обслуживанию иллюминации елок не выполня­лись, но были оплачены.

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