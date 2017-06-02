Аудиторы выявили больше всего нарушений в горхозяйстве и Кировском районе

Счетная палата Красноярска выявила, что департамент горхозяйства Красноярска — лидер по числу нарушений.

А всего за 2016 год аудиторы обнаружили 436 недостатков в деятельности городских органов власти, муниципальных учреждений и пред­приятий на общую сумму 346,6 млн руб. По 19 нарушениям возвращению в бюджет подлежат 8,5 млн руб. Причем 60% нарушений законодательства и норма­тивных актов приходится на сферу муниципальных закупок, 18% допущено при формировании и исполнении бюджета. В деятельности департамента горхозяйства обнаружено 90 нарушений, в администрации Кировского района — 89, в управлении соцзащиты — 82. Для пример аудиторы обнаружили дублирование работ по монтажу гирлянд елки в сквере 400-летия Красноярска и выявили, что работы по техническому обслуживанию иллюминации елок не выполня­лись, но были оплачены.