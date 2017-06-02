В Прикамье появится военно-спортивный лагерь
В Пермском крае будет открыт
В Пермском крае будет открыт
Кроме того, в ближайшее время в крае планируется провести большой праздник для детей и молодежи с участием спортивных звезд общероссийского и мирового уровня. Это масштабное мероприятие призвано продемонстрировать достижения Прикамья в деле патриотического воспитания молодежи, рассказать о перспективах развития
Такое решение принял исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников на встрече с представителями «Юнармии», побывавшими в Перми на прошлой неделе. Девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Светлана Хоркина, олимпийский чемпион, бобслеист Дмитрий Труненков и начальник главного штаба Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев обсудили с врио главы региона планы совместной работы.
— Мы видим, что власти Прикамья заинтересованы в патриотическом воспитании молодежи, — сказал после встречи начальник главного штаба Всероссийского
По его словам, главная задача «Юнармии» — воспитание подрастающего поколения, искренне любящего родину. И для этого в Прикамье есть все условия. Не случайно Пермский край стал одним из первых регионов, поддержавших юнармейское движение. Сегодня здесь действует 39 отрядов общей численностью более 1200 человек в возрасте от восьми до 17 лет, а 1 апреля 2017 года прошел уже второй региональный слет его активных участников.
Всероссийское
Максим Решетников выразил готовность поддержать инициативы министерства обороны и ЦСКА. По его словам, их проекты всегда эффективны и хорошо организованы, и работать с такими партнерами можно очень качественно.
— Работа с молодежью — один из приоритетов развития региона, мы стараемся предоставить максимальные возможности для проявления молодежной активности в самых разных сферах, — подчеркнул врио главы региона. -
У нас много идей, которые вызывают у молодежи большой интерес: техническое творчество и спорт, культура, военное дело. Наша задача — помочь ребятам найти себя. Есть уверенность, что «Юнармия» поможет многим раскрыться
Комментарий
Михаил Барышев, начальник Центрального спортивного клуба армии:
— Сегодня юнармейское движение активно шагает по стране, и главную роль в нем играют регионы. Приволжский федеральный округ — один из лидеров движения. Созданные здесь, в том числе в Пермском крае, организации
Справка «РГ».
Начальником штаба регионального отделения движения избран Игорь Сидоров, специалист по