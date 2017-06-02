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09:34 (мск), источник: "Российская газета"

В Прикамье появится военно-спортивный лагерь

В Пермском крае будет открыт военно-спортивный лагерь, отдыхать и тренироваться там смогут участники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Таких лагерей в России пока только три — в Анапе, Ульяновской и Московской областях.

Кроме того, в ближайшее время в крае планируется провести большой праздник для детей и молодежи с участием спортивных звезд общероссийского и мирового уровня. Это масштабное мероприятие призвано продемонстрировать достижения Прикамья в деле патриотического воспитания молодежи, рассказать о перспективах развития военно-спортивного движения и принять в его ряды новых участников.

Такое решение принял исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников на встрече с представителями «Юнармии», побывавшими в Перми на прошлой неделе. Девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Светлана Хоркина, олимпийский чемпион, бобслеист Дмитрий Труненков и начальник главного штаба Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев обсудили с врио главы региона планы совместной работы.

— Мы видим, что власти Прикамья заинтересованы в патриотическом воспитании молодежи, — сказал после встречи начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков. — Уверен, что впереди нас ждет серьезная работа. Хотелось бы, чтобы на территории Пермского края появился лагерь, где юнармейцы будут проходить военную и спортивную подготовку.

По его словам, главная задача «Юнармии» — воспитание подрастающего поколения, искренне любящего родину. И для этого в Прикамье есть все условия. Не случайно Пермский край стал одним из первых регионов, поддержавших юнармейское движение. Сегодня здесь действует 39 отрядов общей численностью более 1200 человек в возрасте от восьми до 17 лет, а 1 апреля 2017 года прошел уже второй региональный слет его активных участников.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия», созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, было официально зарегистрировано в мае 2016 года. Главными его задачами является воспитание патриотизма, уважения к Вооруженным силам России, изучение истории и военно-исторического наследия страны.

Максим Решетников выразил готовность поддержать инициативы министерства обороны и ЦСКА. По его словам, их проекты всегда эффективны и хорошо организованы, и работать с такими партнерами можно очень качественно.

— Работа с молодежью — один из приоритетов развития региона, мы стараемся предоставить максимальные возможности для проявления молодежной активности в самых разных сферах, — подчеркнул врио главы региона. -

У нас много идей, которые вызывают у молодежи большой интерес: техническое творчество и спорт, культура, военное дело. Наша задача — помочь ребятам найти себя. Есть уверенность, что «Юнармия» поможет многим раскрыться по-настоящему.

Комментарий

Михаил Барышев, начальник Центрального спортивного клуба армии:

— Сегодня юнармейское движение активно шагает по стране, и главную роль в нем играют регионы. Приволжский федеральный округ — один из лидеров движения. Созданные здесь, в том числе в Пермском крае, организации по-настоящему крепкие и мощные. Это точки опоры, которые мы поддерживаем. Мы сняли все бюрократические барьеры, разделяющие молодежь и руководство движением, практически неограниченно предоставляем ресурсы минобороны для реализации спортивного и военно-патриотического воспитания. В этом смысле регионы могут полностью на нас рассчитывать. Предстоит большая работа, мы хотим привлечь в наши ряды много молодежи. Надеемся на содействие военных комиссариатов, отделений ДОСААФ России, силовых структур и ветеранских организаций.

Справка «РГ».

Начальником штаба регионального отделения движения избран Игорь Сидоров, специалист по организационно-плановой и военно-патриотической работе регионального отделения ДОСААФ России по Пермскому краю. В честь Дня Победы в Перми, Лысьве, Кунгуре и Березниках прошли праздничные выступления, подготовленные юнармейцами.

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