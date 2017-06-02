По делу о произволе чиновников на Урале, за которым следит Бастрыкин, начались задержания

«В ходе расследования данного уголовного дела выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в действиях директора Первоуральского муниципального казенного учреждения “Управление капитального строительства”, в связи с чем 1 июня 2017 года в отношении этого должностного лица возбуждено уголовное дело по указанной статье. В настоящее время директор учреждения задержан в процессуальном порядке в качестве подозреваемого», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа опасаются за его сохранность после реконструкции: несмотря на аварийное состояние дома, чиновники из местной администрации не переселили людей из других подъездов. Дом, о котором идет речь, пострадал в результате взрыва бытового газа в 1995 году. История о разваливающемся аварийном доме в Свердловской области дошла до главы СКР Александра Бастрыкина, который направил комиссию центрального аппарата СКР.

По версии следствия, директор «Управления капитального строительства» обладал сведениями о том, что нахождение жильцов в доме опасно для их здоровья и жизни, но заключил в апреле этого года контракт по результатам проведенного по его указанию аукциона муниципальный контракт со строительной компанией на выполнение ремонтных работ данного дома. При этом, для экономии затрат администрации города проведение ремонтных работ не подразумевало временного отселения жильцов из дома. Также этот муниципальный контракт был заключен без осуществления архитектурно-строительного проектирования, без проведения необходимой строительной экспертизы проектной документации и без получения разрешения на реконструкцию.

Это уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом о халатности и расследуется следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.

«Необходимо отметить, что вчера руководитель следственного управления СК России по Свердловской области В. Ю. Задорин лично выехал в поселок Вересовка города Первоуральска для встречи с жильцами многоквартирного дома и ознакомления на месте с ситуацией. В ходе встречи с гражданами руководитель следственного управления проинформировал граждан о проведении следственных мероприятий, а также о том, что жильцы указанного дома будут признаны в качестве потерпевших по уголовному делу и тщательно допрошены с целью установления всех обстоятельств, при которых были нарушены их права», — сообщили в СКР по Свердловской области.