Геннадий Клеймёнов покинул пост директора департамента транспорта Ростова

Напомним, что Геннадий Петрович был директором департамента транспорта уже не в первый раз: ранее этот пост он занимал с апреля 2006 по март 2012 года. В частности, он занимался введением безналичной системы оплаты и разрабатывал новые правила перевозок. Затем он руководил МУП «Ростовская транспортная компания» и организовывал транспортное сообщение во время XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.