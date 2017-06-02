Геннадий Клеймёнов покинул пост директора департамента транспорта Ростова
Геннадий Клеймёнов, руководивший департаментом транспорта с 23 ноября 2016 года, покинул свой пост. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».
Геннадий Клеймёнов, руководивший департаментом транспорта с 23 ноября 2016 года, покинул свой пост. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».
Напомним, что Геннадий Петрович был директором департамента транспорта уже не в первый раз: ранее этот пост он занимал с апреля 2006 по март 2012 года. В частности, он занимался введением безналичной системы оплаты и разрабатывал новые правила перевозок. Затем он руководил МУП «Ростовская транспортная компания» и организовывал транспортное сообщение во время XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.