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10:08 (мск), источник: БЕЛТА

Макей раскрыл подробности предстоящих переговоров с Лавровым по НАТО

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей перед началом международной конференции в рамках экспертной инициативы «Минский диалог» рассказал журналистам о подробностях предстоящих переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по НАТО, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

По словам Владимира Макея, во время предстоящих переговоров, которые пройдут в ближайшие дни во время заседания коллегии МИД двух стран, будет обсуждаться взаимодействие с НАТО — причем во всех контекстах.

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«Конечно, мы будем реально оценивать ситуацию на наших общих западных границах. Мы не можем обойти это внимание, — сказал он. — Но мы не должны исходить лишь только из каких-то гипотетических выводов, угроз или вызовов. Мы должны реально оценивать ситуацию и принимать адекватные меры реагирования».

Дипломат добавил, что при наличии недопонимая или противоречий в военной сфере необходимо организовывать прямой контакт между сторонами. «Между Россией и НАТО однозначно нужен диалог. Я думаю, никому не нужна сегодня бесконтрольная гонка вооружений, которая приведет лишь к увеличению нестабильности в нашем регионе. Нам хватит конфликтов, которые уже имеются. Дай бог с ними справиться в ближайшем будущем», — сказал Владимир Макей.

«Поэтому мы будем вести разговор комплексно о той ситуации, которая складывается на наших западных рубежах, и о том, какие возможные шаги нужны в данной обстановке для нивелирования тех негативных последствий, которые могут произойти», — отметил министр.

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