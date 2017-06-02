Макей раскрыл подробности предстоящих переговоров с Лавровым по НАТО

По словам Владимира Макея, во время предстоящих переговоров, которые пройдут в ближайшие дни во время заседания коллегии МИД двух стран, будет обсуждаться взаимодействие с НАТО — причем во всех контекстах.

«Конечно, мы будем реально оценивать ситуацию на наших общих западных границах. Мы не можем обойти это внимание, — сказал он. — Но мы не должны исходить лишь только из каких-то гипотетических выводов, угроз или вызовов. Мы должны реально оценивать ситуацию и принимать адекватные меры реагирования».

Дипломат добавил, что при наличии недопонимая или противоречий в военной сфере необходимо организовывать прямой контакт между сторонами. «Между Россией и НАТО однозначно нужен диалог. Я думаю, никому не нужна сегодня бесконтрольная гонка вооружений, которая приведет лишь к увеличению нестабильности в нашем регионе. Нам хватит конфликтов, которые уже имеются. Дай бог с ними справиться в ближайшем будущем», — сказал Владимир Макей.

«Поэтому мы будем вести разговор комплексно о той ситуации, которая складывается на наших западных рубежах, и о том, какие возможные шаги нужны в данной обстановке для нивелирования тех негативных последствий, которые могут произойти», — отметил министр.