Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Стало известно о количестве погибших после перестрелки в Москве
Елена Исинбаева показала подросшую дочь
Какие юбки вошли в моду этим летом
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ опубликовали перевод песни «Ах, Одесса» на украинский язык
В ДНР предложили захватить Донбасс за неделю
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Happy Birthday, Mr. President
10:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Чайка: Волнуемся, ждем, каких итогов добился Хабаровский край в инвестрейтинге регионов РФ

Сегодня в рамках ПМЭФ объявят, насколько привлекательным в плане вложения капиталов является тот или иной регион.

Хабаровск, 2 июня, AmurMedia.

Сегодня станет известно, какого положения достиг Хабаровский край в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, проведенном АСИ. По традиции итоги рейтинга объявляют на Петербургском международном экономическом форуме, и этот год не исключение — итоги важнейшего инвестрейтинга огласят в торжественной обстановке в 10.00 по Москве, сообщил корр. ИА первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Важнейшим для регионов страны событием Петербургского международного экономического форума является оглашение итогов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Только там регионы узнают, какие «оценки» им расставили эксперты АСИ, а до этого момента, заверил Юрий Чайка, ни одному региону неизвестно, каково его место в рейтинге.

— В 10.00 по Москве должны итоги рейтинга озвучить. На форуме традиционно организовывают круглый стол, за которым сидят эксперты, зачитывают лучших, первую десятку, остальное выдает на выходе, — сообщил подробности Юрий Чайка. — Ждем и, конечно, волнуемся.

Дальневосточная секция на ПМЭФ, по словам Юрия Чайки, одна из наиболее уютных, соблазняет инвесторов не только возможностями выгодного вложения в экономику регионов, но и возможностью отведать дальневосточную кухню, богатую, разнообразнейшую и на 100% натуральную.

— Хабаровский край в этом году оказался единственным среди дальневосточных регионов, кто вышел с собственной экспозицией. В нашей истории участия в ПМЭФ эта экспозиция, кстати, вообще первая. Мы рассказываем о нашем крае, предоставляем всю информацию о программе дальневосточного гектара, который при желании можно прямо здесь и зарегистрировать, о тех режимах, которые действуют на территории края, — рассказал Юрий Чайка. — Интересанты есть. Называть пока не хотелось бы, но приходят, задают вопросы, берут визитки. В основном это бизнес из западных регионов страны и западные иностранные компании, хотя, конечно, есть и представители японского и корейского бизнеса, наши китайские соседи из провинции Хэйлунцзян.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Звездопад в июне: Киркоров, Loboda, «Ленинград», «Градусы», «Уральские пельмени» и другие
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
ЦБ РФ начал работу над созданием национальной криптовалюты
Ирада Вовненко покидает пост и.о. директора музея Исаакия
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, возможные соперники Изучаем всех соперников наших команд в следующем еврокубковом сезоне
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь