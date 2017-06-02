Чайка: Волнуемся, ждем, каких итогов добился Хабаровский край в инвестрейтинге регионов РФ

Хабаровск, 2 июня, AmurMedia.

Сегодня станет известно, какого положения достиг Хабаровский край в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, проведенном АСИ. По традиции итоги рейтинга объявляют на Петербургском международном экономическом форуме, и этот год не исключение — итоги важнейшего инвестрейтинга огласят в торжественной обстановке в 10.00 по Москве, сообщил корр. ИА первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Важнейшим для регионов страны событием Петербургского международного экономического форума является оглашение итогов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Только там регионы узнают, какие «оценки» им расставили эксперты АСИ, а до этого момента, заверил Юрий Чайка, ни одному региону неизвестно, каково его место в рейтинге.

— В 10.00 по Москве должны итоги рейтинга озвучить. На форуме традиционно организовывают круглый стол, за которым сидят эксперты, зачитывают лучших, первую десятку, остальное выдает на выходе, — сообщил подробности Юрий Чайка. — Ждем и, конечно, волнуемся.

Дальневосточная секция на ПМЭФ, по словам Юрия Чайки, одна из наиболее уютных, соблазняет инвесторов не только возможностями выгодного вложения в экономику регионов, но и возможностью отведать дальневосточную кухню, богатую, разнообразнейшую и на 100% натуральную.

— Хабаровский край в этом году оказался единственным среди дальневосточных регионов, кто вышел с собственной экспозицией. В нашей истории участия в ПМЭФ эта экспозиция, кстати, вообще первая. Мы рассказываем о нашем крае, предоставляем всю информацию о программе дальневосточного гектара, который при желании можно прямо здесь и зарегистрировать, о тех режимах, которые действуют на территории края, — рассказал Юрий Чайка. — Интересанты есть. Называть пока не хотелось бы, но приходят, задают вопросы, берут визитки. В основном это бизнес из западных регионов страны и западные иностранные компании, хотя, конечно, есть и представители японского и корейского бизнеса, наши китайские соседи из провинции Хэйлунцзян.