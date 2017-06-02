Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
12Воспоминания Набережной Круазет
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
10:09 (мск), источник: NewsKo

Чиновники Усольской администрации подозреваются в мошенничестве

Прокуратура Усольского района Пермского края проверила исполнение бюджетного законодательства в администрации Усольского городского поселения и выявила факты мошенничества.

В частности, компания ООО «Ленар» должна была выполнить работы по ремонту автомобильных дорог в Усолье, но не выполнила их. Однако соответствующие акты о выполнении работ всё же были подписаны главой поселения.

Стоимость работ со ставила не менее 300 тыс. руб.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Победа небольшая, но важная
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Медведев одобрил проект о совместном кинопроизводстве РФ и Индии
Путин оценил деятельность российских спецслужб
Минздрав намерен запретить курение в фильмах
Российский боец одержал победу над американцем за 25 секунд
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь