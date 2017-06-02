Чиновники Усольской администрации подозреваются в мошенничестве

В частности, компания ООО «Ленар» должна была выполнить работы по ремонту автомобильных дорог в Усолье, но не выполнила их. Однако соответствующие акты о выполнении работ всё же были подписаны главой поселения.

Стоимость работ со ставила не менее 300 тыс. руб.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).