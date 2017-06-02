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10:22 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ГПУ: Янукович «вывел» из Украины в офшоры 1,5 миллиарда долларов

500 специально созданных фирм во времена Януковича выводили средства в район Сингапура и Кипра.

Источник: Telegraf.com.ua

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о схемах, которыми пользовался Янукович, выводя государственные средства из Украины. Об этом он рассказал в эфире 24 Канала.

«Следствие установило и это зафиксировано судом. Во времена Януковича было создано около 500 фирм, которые выводили средства из Украины. Они их выводили в район Сингапура, Гонконга, где запутывали следы. Дальше эти потоки шли на Кипр и Латвию. А оттуда малоизвестные оффшорные компании покупали облигации государственного внутреннего займа под 9% годовых в валюте», — рассказал он. Далее же эти средства просто множились под процент. Количество таких облигаций — 1,5 миллиарда долларов. Облигации, которые хранились в «Ощадбанке» и других банках, насчитывали процент. И постепенно стоимость облигаций плюс проценты накапливалась в денежном измерении. Купив эти облигации на 1 миллиард, через год-два-три вы получаете 1 миллиард плюс проценты в денежном виде. На счетах в государственном сбербанке, на момент ареста Януковича в 2015 году, находились на счетах живые деньги — это 1 миллиард 100 миллионов в денежном эквиваленте, — добавил он.

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