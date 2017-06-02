Новый корабль «Алатау» вошёл в состав военно-морских сил
В городе Актау в торжественной обстановке состоялось поднятие
В городе Актау в торжественной обстановке состоялось поднятие
Данное мероприятие проводилось под руководством главнокомандующего
Корабль «Алатау» построен на верфях кораблестроительного завода российской федерации и введен в боевой состав
Полное водоизмещение корабля составляет около 139 т, длина 31 м, ширина 6 м.
Он может сохранять автономность до 7 суток, имеет дальность плавания 650 миль и скорость хода 12 узлов. Корабль оснащен переносным
Экипаж корабля прошел интенсивную подготовку, испытав его в море в различных условиях и режимах.
Командир корабля