Новый корабль «Алатау» вошёл в состав военно-морских сил

Данное мероприятие проводилось под руководством главнокомандующего военно-морскими силами РК Жандарбека Жанзакова и с участием акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, военнослужащих Актауского гарнизона и членов их семей.

Корабль «Алатау» построен на верфях кораблестроительного завода российской федерации и введен в боевой состав военно-морских сил. Корабль предназначен для противоминной защиты акваторий баз, гаваней, фарватеров и прибрежной части экономической зоны.

Полное водоизмещение корабля составляет около 139 т, длина 31 м, ширина 6 м.

Он может сохранять автономность до 7 суток, имеет дальность плавания 650 миль и скорость хода 12 узлов. Корабль оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла-1М», тральным оборудованием в состав которого входит акустический и контактные тралы, автономные необитаемые подводные аппараты, управляемый подводный аппарат инспектор и автоматизированной системой управления противоминными действиями, подкильная выдвижная гидроакустическая система миноискания.

Экипаж корабля прошел интенсивную подготовку, испытав его в море в различных условиях и режимах.