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10:16 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко: Нефтепереработка из флагмана превращается в убыточную отрасль

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал серьезные опасения относительно будущего белорусской нефтепереработки, которая из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль.

Источник: Ежедневник.by

Как заявил глава государства на совещании по стратегическим вопросам нефтепереработки, необходимо «выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации».

Президент выказал недовольство тем обстоятельством, что вклад нефтепереработки в экономику страны снижается год от года.

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«Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента», — возмутился Александр Лукашенко. По его словам, такая ситуация вызывает серьезные опасения, поскольку нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль.

Также глава государства высказал недоумение тем обстоятельствам, что несмотря на модернизацию. белорусских НПЗ, им так и не удалось выйти на запланированную 90% глубину переработки нефти.

«Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», — сказал глава государства.

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