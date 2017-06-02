Лукашенко: Нефтепереработка из флагмана превращается в убыточную отрасль

Как заявил глава государства на совещании по стратегическим вопросам нефтепереработки, необходимо «выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации».
Президент выказал недовольство тем обстоятельством, что вклад нефтепереработки в экономику страны снижается год от года.
«Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составляет всего полпроцента», — возмутился Александр Лукашенко. По его словам, такая ситуация вызывает серьезные опасения, поскольку нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль.
Также глава государства высказал недоумение тем обстоятельствам, что несмотря на модернизацию. белорусских НПЗ, им так и не удалось выйти на запланированную 90% глубину переработки нефти.
«Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», — сказал глава государства.