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10:52 (мск), источник: Noi.md

Додон заявил, что украинский сценарий не повторится в Молдове

Президент Молдавии Игорь Додон в большом интервью «Комсомольской правде» заявил, что он выступает против развития ситуации в стране по украинскому сценарию.

Источник: Noi.md

По его словам, в Молдавии были и есть люди, которые готовы взять вилы и пойти на революцию. Но официальные власти выступают против такого сценария.

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«У меня перед глазами есть ситуация Украины. Не дай Бог такой сценарий в Молдове — это не остановить. А у нас рядом Приднестровье. Здесь взорвется все!» , — пояснил он.

Додон рассказал, что сейчас в стране делается все для того чтобы «пробить» оппозицию. Задача минимум — провести выборы в Кишиневе и победить на них.

А дальше — будет референдум по роспуску парламента.

«Распустим — хорошо. Не распустим — очередные выборы в следующем году. Вот так шаг за шагом», — резюмировал президент Молдавии.

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