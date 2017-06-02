Додон заявил, что украинский сценарий не повторится в Молдове

По его словам, в Молдавии были и есть люди, которые готовы взять вилы и пойти на революцию. Но официальные власти выступают против такого сценария.

О чем говорили Додон и Рогозин в Петербурге

«У меня перед глазами есть ситуация Украины. Не дай Бог такой сценарий в Молдове — это не остановить. А у нас рядом Приднестровье. Здесь взорвется все!» , — пояснил он.

Додон рассказал, что сейчас в стране делается все для того чтобы «пробить» оппозицию. Задача минимум — провести выборы в Кишиневе и победить на них.

А дальше — будет референдум по роспуску парламента.

«Распустим — хорошо. Не распустим — очередные выборы в следующем году. Вот так шаг за шагом», — резюмировал президент Молдавии.