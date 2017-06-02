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10:48 (мск), источник: Noi.md

Напряженность растет! Российский чиновник был задержан в кишиневском аэропорту

В аэропорту Кишинева задержали и депортировали из страны заместителя руководителя аналитического центра при правительстве РФ Глеба Покатовича, об этом сообщили в пресс-службе приднестровского МИДа.

Источник: Noi.md

Как пояснили в ведомстве, Потакович направлялся в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в рамках межправительственного сотрудничества ПМР и России в области финансово-экономического аудита.

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«Данный инцидент стал очередным деструктивным проявлением, свидетельствующим об отсутствии реальной готовности молдавской стороны к выстраиванию разумных конструктивных отношений с Приднестровьем», — заявили в приднестровском МИДе.

Также в ведомстве отметили, что за последние месяцы участились случаи депортации российских ученых, экспертов, журналистов и дипломатов.

Молдавские власти 29 мая объявили персонами нон грата пять дипломатов российского посольства в Кишиневе.

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