Напряженность растет! Российский чиновник был задержан в кишиневском аэропорту

Как пояснили в ведомстве, Потакович направлялся в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в рамках межправительственного сотрудничества ПМР и России в области финансово-экономического аудита.

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«Данный инцидент стал очередным деструктивным проявлением, свидетельствующим об отсутствии реальной готовности молдавской стороны к выстраиванию разумных конструктивных отношений с Приднестровьем», — заявили в приднестровском МИДе.

Также в ведомстве отметили, что за последние месяцы участились случаи депортации российских ученых, экспертов, журналистов и дипломатов.

Молдавские власти 29 мая объявили персонами нон грата пять дипломатов российского посольства в Кишиневе.