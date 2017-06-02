Аксенов поручил продумывать парковки при проектировании застроек

По информации пресс-службы главы Крыма, этот проект представляется на рассмотрение повторно, заказчик и проектировщик выполнили корректировки в соответствии с замечаниями комиссии.

«Проектируемый объект состоит из четырех девятиэтажных корпусов, объединенных единой стилобатной частью, в которой размещен ряд объектов для обслуживания жителей комплекса. А именно продовольственный магазин, кафе, бар, детский сад, пункт приема химчистки, парикмахерская, два отделения банков, медлаборатория, стоматологический кабинет и офис управляющей компании», — рассказали в пресс-службе.

Жилая часть представлена 600 одноместными и двухместными апартаментами на 616 проживающих. Кроме того, есть специальные апартаменты для инвалидов-колясочников, в соответствии с нормами по доступности зданий для маломобильных групп они размещены в первом уровне. Предполагается возможность продажи и аренды жилплощади.

Кроме того, проектом предусмотрены парковки, стоянка и гаражи на специально приобретенном участке. Всего предусмотрено 245 машиномест. Также планируется благоустройство и озеленение дворового пространства комплекса и прилегающей территории.