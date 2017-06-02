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11:11 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поручил продумывать парковки при проектировании застроек

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости (Крым). Главе Республики Крым Сергею Аксенову на заседании республиканского Архитектурно-градостроительного совета презентовали проект многофункционального центра по улицам Беспалова — Ялтинской в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы главы Крыма, этот проект представляется на рассмотрение повторно, заказчик и проектировщик выполнили корректировки в соответствии с замечаниями комиссии.

«Проектируемый объект состоит из четырех девятиэтажных корпусов, объединенных единой стилобатной частью, в которой размещен ряд объектов для обслуживания жителей комплекса. А именно продовольственный магазин, кафе, бар, детский сад, пункт приема химчистки, парикмахерская, два отделения банков, медлаборатория, стоматологический кабинет и офис управляющей компании», — рассказали в пресс-службе.

Жилая часть представлена 600 одноместными и двухместными апартаментами на 616 проживающих. Кроме того, есть специальные апартаменты для инвалидов-колясочников, в соответствии с нормами по доступности зданий для маломобильных групп они размещены в первом уровне. Предполагается возможность продажи и аренды жилплощади.

Кроме того, проектом предусмотрены парковки, стоянка и гаражи на специально приобретенном участке. Всего предусмотрено 245 машиномест. Также планируется благоустройство и озеленение дворового пространства комплекса и прилегающей территории.

Аксенов отметил важность оценки стоимости проживания в зданиях, а также подчеркнул приоритетность социальной ориентированности проектов, расположенных вблизи учебных заведений.

Также он назвал одним из приоритетных вопрос организации парковок, он, по мнению главы Крыма, нуждается в доработках.

«Даже если где-то нет пространственного решения, чтобы сделать это возле дома, застройщик должен в пределах 800 метров определить, где будут стоять эти транспортные средства. Проработайте возможность создания дополнительных парковочных мест. Это не только этого проекта касается», — пояснил глава Республики.

В будущем для упорядочивания работы Аксенов предложил коллегам собираться в рамках рабочих групп и прорабатывать имеющиеся возражения или наработки, после чего уже презентовать несколько вариантов, проводить голосование и принимать решение.

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