Аксенов поручил продумывать парковки при проектировании застроек
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости (Крым). Главе Республики Крым Сергею Аксенову на заседании республиканского
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости (Крым). Главе Республики Крым Сергею Аксенову на заседании республиканского
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«Проектируемый объект состоит из четырех девятиэтажных корпусов, объединенных единой стилобатной частью, в которой размещен ряд объектов для обслуживания жителей комплекса. А именно продовольственный магазин, кафе, бар, детский сад, пункт приема химчистки, парикмахерская, два отделения банков, медлаборатория, стоматологический кабинет и офис управляющей компании», — рассказали в
Жилая часть представлена 600 одноместными и двухместными апартаментами на 616 проживающих. Кроме того, есть специальные апартаменты для
Кроме того, проектом предусмотрены парковки, стоянка и гаражи на специально приобретенном участке. Всего предусмотрено 245 машиномест. Также планируется благоустройство и озеленение дворового пространства комплекса и прилегающей территории.
Также он назвал одним из приоритетных вопрос организации парковок, он, по мнению главы Крыма, нуждается в доработках.
«Даже если
В будущем для упорядочивания работы Аксенов предложил коллегам собираться в рамках рабочих групп и прорабатывать имеющиеся возражения или наработки, после чего уже презентовать несколько вариантов, проводить голосование и принимать решение.