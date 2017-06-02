Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
Какие юбки вошли в моду этим летом
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Happy Birthday, Mr. President
11:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Международный экофорум в Уфе посетят пять тысяч человек

УФА, 2 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В работе предстоящих в Уфе с 6 по 8 июня Международного экологического форума и специализированной выставки «Экология. Технологии. Жизнь» примут участие более 80 компаний из 12 регионов России.

Как сообщили на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», ожидается, что посетителями второго по счету форума и выставки станут в этом году порядка пяти тысяч человек.

Деловая часть форума предстоит большая и разнообразная. Заявлено в общей сложности 250 спикеров и модераторов.

По словам министра природопользования и экологии Башкортостана Илдара Хадыева, конечная цель всех мероприятий, проводимых в Год экологии и особо охраняемых природных территорий — формирование экологического менталитета.

«В этом году пленарное заседание будет посвящено развитию заповедников. Речь в первую очередь идет о широком спектре экологического туризма, включая развитие геопарков. Не случайно на выставке будут презентованы особо охраняемые природные территории: национальный парк “Башкирия”, Южно-Уральский природный заповедник, Башкирский государственный заповедник, “Шульган-Таш”, “Мурадымское ущелье”, — отметил Илдар Хадыев. — В числе тем для обсуждения на круглых столах — экология почв в республике, влияние йододефицита на здоровье жителей, экологическое образование, качество питьевой воды, а также завозных и произведенных в регионе продуктов, организация работ по обращению с твердыми коммунальными отходами, развитие зеленой экономики, экологическая безопасность в области освоения лесов и другие вопросы».

Впервые будет организована баннерная экспозиция, в которой примут участие около 20 районов и городов Башкортостана. Она расскажет о проделанной ими работе в области охраны окружающей среды и природопользования с 2014 по 2017 год.

Форум в Уфе станет местом проведения заседания Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам, научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы медицины труда и экологии человека», а также встречи главных экологов предприятий РБ «Актуальные проблемы экологического законодательства».

Таким образом, программа форума рассчитана на участие в нем специалистов, ученых, промышленников, широкой общественности, включая детей и молодежь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
ЦБ РФ начал работу над созданием национальной криптовалюты
Ирада Вовненко покидает пост и.о. директора музея Исаакия
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, возможные соперники Изучаем всех соперников наших команд в следующем еврокубковом сезоне
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь