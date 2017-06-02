Международный экофорум в Уфе посетят пять тысяч человек

Как сообщили на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», ожидается, что посетителями второго по счету форума и выставки станут в этом году порядка пяти тысяч человек.

Деловая часть форума предстоит большая и разнообразная. Заявлено в общей сложности 250 спикеров и модераторов.

По словам министра природопользования и экологии Башкортостана Илдара Хадыева, конечная цель всех мероприятий, проводимых в Год экологии и особо охраняемых природных территорий — формирование экологического менталитета.

«В этом году пленарное заседание будет посвящено развитию заповедников. Речь в первую очередь идет о широком спектре экологического туризма, включая развитие геопарков. Не случайно на выставке будут презентованы особо охраняемые природные территории: национальный парк “Башкирия”, Южно-Уральский природный заповедник, Башкирский государственный заповедник, “Шульган-Таш”, “Мурадымское ущелье”, — отметил Илдар Хадыев. — В числе тем для обсуждения на круглых столах — экология почв в республике, влияние йододефицита на здоровье жителей, экологическое образование, качество питьевой воды, а также завозных и произведенных в регионе продуктов, организация работ по обращению с твердыми коммунальными отходами, развитие зеленой экономики, экологическая безопасность в области освоения лесов и другие вопросы».

Впервые будет организована баннерная экспозиция, в которой примут участие около 20 районов и городов Башкортостана. Она расскажет о проделанной ими работе в области охраны окружающей среды и природопользования с 2014 по 2017 год.

Форум в Уфе станет местом проведения заседания Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам, научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы медицины труда и экологии человека», а также встречи главных экологов предприятий РБ «Актуальные проблемы экологического законодательства».

Таким образом, программа форума рассчитана на участие в нем специалистов, ученых, промышленников, широкой общественности, включая детей и молодежь.