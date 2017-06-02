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18:10 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Только квартира и зарплата — опубликован доход начальника таможни Сочи за год

Краснодар, 2 июня, KrasnodarMedia. Начальник сочинской таможни Сергей Анатольевич Бондаренко, полковник таможенной службы, заработал в прошлом году 2 243 378 рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia cо ссылкой на сайт Южного таможенного управления.

Сергей Бондаренко задекларировал за 2016 год 2 243 378 рублей дохода. У супруги главного таможенника Сочи в соответствующей графе — прочерк. Сергей Бондаренко, согласно декларации, имеет в собственности квартиру площадью 77,60 кв. метров. Иного имущества — земельных участков, машин, гаражей, домов и прочего — у госслужащего нет. Такая же картина и в декларации у супруги. В пользовании полковника таможенной службы находится служебная квартира площадью 59,50 кв. метров. У жены Бондаренко обе указанные квартиры находятся в пользовании.

Для сравнения: коллега начальника сочинской таможни Сергея Бондаренко, руководитель краснодарской таможни, Игорь Каплуновский заработал в прошлом году 2 318 564 рублей — на 75 156 рублей больше.

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