Только квартира и зарплата — опубликован доход начальника таможни Сочи за год

Сергей Бондаренко задекларировал за 2016 год 2 243 378 рублей дохода. У супруги главного таможенника Сочи в соответствующей графе — прочерк. Сергей Бондаренко, согласно декларации, имеет в собственности квартиру площадью 77,60 кв. метров. Иного имущества — земельных участков, машин, гаражей, домов и прочего — у госслужащего нет. Такая же картина и в декларации у супруги. В пользовании полковника таможенной службы находится служебная квартира площадью 59,50 кв. метров. У жены Бондаренко обе указанные квартиры находятся в пользовании.

Для сравнения: коллега начальника сочинской таможни Сергея Бондаренко, руководитель краснодарской таможни, Игорь Каплуновский заработал в прошлом году 2 318 564 рублей — на 75 156 рублей больше.