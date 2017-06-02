Мынзат обратился в Высшую судебную палату

Заявление было зарегистрировано в Высшей судебной палате (ВСП) 23 мая, после того, как кишиневская Апелляционная палата вынесла мотивированное решение по делу Мынзата.

Напомним, что 5 апреля Апелляционная палата оставила в силе решение первого суда, вынесенного в мае 2015 г., согласно которому Валерьян Мынзат был приговорен к 9 годам лишения свободы. Речь идет о деле, касающемся инсценировки дорожно-транспортного происшествия, в результате которой адвокат хотел получить более 300 тыс. леев от одной из страховых компаний.

Впоследствии он был задержан, однако он утверждает, что его доставили в больницу с выбитым зубом и переломом ребра. Мынзат подчеркивает, что в инспекторате полиции по отношению к нему имело место грубое и насильственное обращение.