Мынзат обратился в Высшую судебную палату
Адвокаты Валерьяна Мынзата оспорили в Высшей судебной палате решение кишиневской Апелляционной палаты, касающееся его осуждения на 9 лет тюрьмы, отмечает NOI.md.
Адвокаты Валерьяна Мынзата оспорили в Высшей судебной палате решение кишиневской Апелляционной палаты, касающееся его осуждения на 9 лет тюрьмы, отмечает NOI.md.
Заявление было зарегистрировано в Высшей судебной палате (ВСП) 23 мая, после того, как кишиневская Апелляционная палата вынесла мотивированное решение по делу Мынзата.
Напомним, что 5 апреля Апелляционная палата оставила в силе решение первого суда, вынесенного в мае 2015 г., согласно которому Валерьян Мынзат был приговорен к 9 годам лишения свободы. Речь идет о деле, касающемся инсценировки
Впоследствии он был задержан, однако он утверждает, что его доставили в больницу с выбитым зубом и переломом ребра. Мынзат подчеркивает, что в инспекторате полиции по отношению к нему имело место грубое и насильственное обращение.