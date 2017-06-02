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11:26 (мск), источник: "Российская газета"

«Искандеры» ЦВО впервые нанесли удар на учениях за пределами РФ

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Центрального военного округа впервые «отстрелялись» на учениях за пределами России.

В рамках «Душанбе-Антитеррор 2017» они уничтожили штаб и базовый лагерь вооруженных «боевиков».

«Цель была обнаружена разведчиками РФ и Таджикистана на полигоне Харбмайдон близ таджикско-афганской границы в 140 километрах от стартовых позиций, — рассказывает официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин. — Ракета поразила замаскированный штаб и базовый лагерь условного противника».

Напомним, учения проходит на территории республики с конца мая. От российской стороны в них принимают участие порядка двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц техники. В том числе — 30 самолетов и вертолетов, которые перебазировались в место проведения «боев» из Сибири и с Урала.

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