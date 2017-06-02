Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
По данным балканских СМИ, ограничения коснулись лиц, которые, по версии черногорских властей, «поддерживают политику, подрывающую суверенитет Украины».
По данным балканских СМИ, ограничения коснулись лиц, которые, по версии черногорских властей, «поддерживают политику, подрывающую суверенитет Украины».
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Правительство Черногории приняло решение о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к событиям в Донбассе и в Крыму, сообщает сербская газета Blic.
По данным издания, в санкционный список попали, в частности, российский
При этом черногорские СМИ ранее сообщали, что
Отвечая на вопрос журналистов, известно ли Кремлю
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждане Черногории, желающие посетить Россию, должны выяснять информацию о возможности въезда в страну в посольстве РФ в Черногории.
Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Черногория официально станет 29-м членом НАТО 5 июня.