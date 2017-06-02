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11:36 (мск), источник: Интерфакс

Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам

По данным балканских СМИ, ограничения коснулись лиц, которые, по версии черногорских властей, «поддерживают политику, подрывающую суверенитет Украины».

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Правительство Черногории приняло решение о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины, причастным к событиям в Донбассе и в Крыму, сообщает сербская газета Blic.

Ограничительные меры коснулись россиян, которые "активно поддерживают политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

По данным издания, в санкционный список попали, в частности, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмен Константин Малофеев и замгенсекретаря российской партии «Единая Россия» Сергей Железняк.

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При этом черногорские СМИ ранее сообщали, что премьер-министру Черногории Душко Марковичу, бывшему премьеру Мило Джукановичу и спикеру парламента страны Ивану Брайовичу, а также ряду других черногорских политиков запрещен въезд в Россию в связи с попаданием в санкционные списки РФ.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли Кремлю что-либо о якобы запрете на въезд в РФ премьеру и экс-премьеру Черногории, а также спикеру парламента этой страны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Нет, ничего не известно».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждане Черногории, желающие посетить Россию, должны выяснять информацию о возможности въезда в страну в посольстве РФ в Черногории.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Черногория официально станет 29-м членом НАТО 5 июня.

Комментарии
3
Владимир Vell
А кто и зачем ездил в эту "дыру" ?
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xo ppy
ещё одна пиндосовская шестёрка...
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Сергей Саморуков
Понеслось ...
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