«Схемы Клименко»: Матиос заявил о планирующихся новых арестах
Военная прокуратура планирует произвести новые аресты налоговиков времен
Военная прокуратура планирует произвести новые аресты налоговиков времен
По его словам, уже поданы апелляции на решения судов, по которым задержанные в ходе спецоперации сотрудники налогового ведомства были отпущены под личное обязательство или под небольшой залог.
«На данный момент апелляции поданы обеими сторонами. Нами поданы апелляции на те решения судей, по которым те, кого мы задержали, были отпущены под личное обязательство или под небольшой залог. Для нас это дело является принципиальным по многим причинам. Дело продолжается, мы планируем аресты», — заявил Матиос. На вопрос об участии отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в спецоперации, прокурор ответил: «Насиров не был и не является субъектом уголовного производства по
Напомним, Луценко анонсировал еще более масштабные спецоперации в Украине. Ранее в рамках спецоперации, проведенной правоохранительными органами, были проведены обыски у