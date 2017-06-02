«Схемы Клименко»: Матиос заявил о планирующихся новых арестах

По его словам, уже поданы апелляции на решения судов, по которым задержанные в ходе спецоперации сотрудники налогового ведомства были отпущены под личное обязательство или под небольшой залог.

«На данный момент апелляции поданы обеими сторонами. Нами поданы апелляции на те решения судей, по которым те, кого мы задержали, были отпущены под личное обязательство или под небольшой залог. Для нас это дело является принципиальным по многим причинам. Дело продолжается, мы планируем аресты», — заявил Матиос. На вопрос об участии отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в спецоперации, прокурор ответил: «Насиров не был и не является субъектом уголовного производства по экс-налоговикам. Он не свидетель по этому делу, не привлеченный специалист, он не давал никаких показаний». Матиос пояснил, что для получения доступа к документам и базам ГФС не было законодательных оснований, поэтому по ходатайству Генерального прокурора Юрия Луценко, Насиров предоставил военной прокуратуре такой доступ.