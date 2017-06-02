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11:43 (мск), источник: РБК - Украина

«Схемы Клименко»: Матиос заявил о планирующихся новых арестах

Военная прокуратура планирует произвести новые аресты налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича, участвовавших в так называемых «схемах Клименко» (экс-министр доходов и сборов Александр Клименко-ред.). Об этом в интервью РБК-Украина сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Источник: AP 2017

По его словам, уже поданы апелляции на решения судов, по которым задержанные в ходе спецоперации сотрудники налогового ведомства были отпущены под личное обязательство или под небольшой залог.

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«На данный момент апелляции поданы обеими сторонами. Нами поданы апелляции на те решения судей, по которым те, кого мы задержали, были отпущены под личное обязательство или под небольшой залог. Для нас это дело является принципиальным по многим причинам. Дело продолжается, мы планируем аресты», — заявил Матиос. На вопрос об участии отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в спецоперации, прокурор ответил: «Насиров не был и не является субъектом уголовного производства по экс-налоговикам. Он не свидетель по этому делу, не привлеченный специалист, он не давал никаких показаний». Матиос пояснил, что для получения доступа к документам и базам ГФС не было законодательных оснований, поэтому по ходатайству Генерального прокурора Юрия Луценко, Насиров предоставил военной прокуратуре такой доступ.

Напомним, Луценко анонсировал еще более масштабные спецоперации в Украине. Ранее в рамках спецоперации, проведенной правоохранительными органами, были проведены обыски у экс-чиновников налоговой службы времен Януковича, в результате которых было арестовано 23 чиновника.

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