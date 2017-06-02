На грани глобальной экономики. Дубровский подписал важные соглашения на Петербургском форуме

Какие договоренности достигнуты, какие заявления сделал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Санкт-Петербурге и чего ждет бизнес-сообщество региона от международного экономического форума, — подробности в материале экспертного канала. Основные задачи челябинской делегации губернатор Борис Дубровский обозначил еще до форума. Одна из них — поиск инвесторов для реализации масштабных проектов к саммиту ШОС и БРИКС. Планируется, что они пройдут в Челябинске в 2020 году, но для строительства крупнейшего объекта — конгресс-холла на набережной реки Миасс — пока не найден ключевой инвестор. На одном из совещаний по подготовке к саммиту, где присутствовали представители СМИ, губернатор потребовал от профильных министерств усилить работу по поиску инвестора и завершить эту работу к середине июля, напомнив, в том числе, о возможностях, которые предоставляются на Петербургском форуме.

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Вместе с тем доклад Бориса Дубровского на панельной сессии был посвящен как раз сотрудничеству со странами БРИКС. Взаимодействие в рамках этой организации губернатор назвал эффективным инструментом экономического развития для регионов. «В плане сотрудничества со странами БРИКС наиболее эффективно развиваются отношения с КНР, — отметил Борис Дубровский. — В 2016 году товарооборот Челябинской области и КНР превысил треть миллиарда долларов. По итогам 1-ого квартала 2017 года товарооборот достиг $92,5 миллиона, этот показатель вырос в полтора раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года». По мнению губернатора этот прирост подтверждает правильность выбора приоритетов с китайскими партнерами: сельское хозяйство, транспортно-логистическая сфера, перерабатывающая промышленность, поставки продуктов питания и товаров народного потребления. В то же время регион активно развивает отношения с Индией, где в апреле этого года с деловым визитом побывала делегация Челябинской области.

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«В первом квартале этого года товарооборот с Индией вырос в 1,7 раза к аналогичному периоду 2016 года, — подчеркнул губернатор. — Также по итогам визита мы получили предложение от индийской стороны о строительстве чаеразвесочной фабрики в Челябинске, ряд фармацевтических фабрик предложили локализовать производство на территории региона. Эти предложения будут конкретизированы и оформлены во время ответного визита индийской стороны». Сравнительно недавно стало развиваться партнерство области с Бразилией. И, как отметил Борис Дубровский: «Для нас очень важно выйти на один из самых перспективных рынков Южной и Центральной Америки. Бразилия может стать для нас “точкой входа” на весь латиноамериканский рынок». По мнению Бориса Дубровского, регион, находясь на стыке Азии и Европы, неизбежно и логично встраивается в новую систему евразийских транспортных коридоров и имеет хорошие перспективы стать важным транспортно-логистическим узлом на новом Шелковом пути. «Стоит задача вывести на проектную мощность транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» — современный «сухопутный порт» в начале транспортного коридора из России в регионы Китая через территорию Республики Казахстан», — подчеркнул Борис Дубровский и добавил: «Кроме того, продолжается проектное обоснование инвестиций в строительство высокоскоростной магистрали от Челябинска до Екатеринбурга, с выходом на ВСМ «Москва-Пекин».

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Форум завершит свою работу 3 июня, но уже сейчас можно подвести первые итоги работы челябинской делегации. Сразу же надо отметить, на Петербургском форуме достигуты важные договоренности. Подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Челябинской областью и строительной группой «ВИС». Документ подписали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор группы «ВИС» Игорь Снегуров. Компания подключится к крупным инвестиционным проектам на территории области, в том числе в рамках подготовки к саммиту ШОС. Заключено стратегическое соглашение с ОАО «Российские железные дороги», которое станет началом большого инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург.

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