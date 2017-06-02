На грани глобальной экономики. Дубровский подписал важные соглашения на Петербургском форуме

Какие договоренности достигнуты, какие заявления сделал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Санкт-Петербурге и чего ждет бизнес-сообщество региона от международного экономического форума, — подробности в материале экспертного канала.
Основные задачи челябинской делегации губернатор Борис Дубровский обозначил еще до форума. Одна из них — поиск инвесторов для реализации масштабных проектов к саммиту ШОС и БРИКС. Планируется, что они пройдут в Челябинске в 2020 году, но для строительства крупнейшего объекта — конгресс-холла на набережной реки Миасс — пока не найден ключевой инвестор.
На одном из совещаний по подготовке к саммиту, где присутствовали представители СМИ, губернатор потребовал от профильных министерств усилить работу по поиску инвестора и завершить эту работу к середине июля, напомнив, в том числе, о возможностях, которые предоставляются на Петербургском форуме.
Вместе с тем доклад Бориса Дубровского на панельной сессии был посвящен как раз сотрудничеству со странами БРИКС. Взаимодействие в рамках этой организации губернатор назвал эффективным инструментом экономического развития для регионов.
«В плане сотрудничества со странами БРИКС наиболее эффективно развиваются отношения с КНР, — отметил Борис Дубровский. — В 2016 году товарооборот Челябинской области и КНР превысил треть миллиарда долларов. По итогам 1-ого квартала 2017 года товарооборот достиг $92,5 миллиона, этот показатель вырос в полтора раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года».
По мнению губернатора этот прирост подтверждает правильность выбора приоритетов с китайскими партнерами: сельское хозяйство, транспортно-логистическая сфера, перерабатывающая промышленность, поставки продуктов питания и товаров народного потребления. В то же время регион активно развивает отношения с Индией, где в апреле этого года с деловым визитом побывала делегация Челябинской области.
«В первом квартале этого года товарооборот с Индией вырос в 1,7 раза к аналогичному периоду 2016 года, — подчеркнул губернатор. — Также по итогам визита мы получили предложение от индийской стороны о строительстве чаеразвесочной фабрики в Челябинске, ряд фармацевтических фабрик предложили локализовать производство на территории региона. Эти предложения будут конкретизированы и оформлены во время ответного визита индийской стороны».
Сравнительно недавно стало развиваться партнерство области с Бразилией. И, как отметил Борис Дубровский: «Для нас очень важно выйти на один из самых перспективных рынков Южной и Центральной Америки. Бразилия может стать для нас “точкой входа” на весь латиноамериканский рынок».
По мнению Бориса Дубровского, регион, находясь на стыке Азии и Европы, неизбежно и логично встраивается в новую систему евразийских транспортных коридоров и имеет хорошие перспективы стать важным транспортно-логистическим узлом на новом Шелковом пути.
«Стоит задача вывести на проектную мощность транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» — современный «сухопутный порт» в начале транспортного коридора из России в регионы Китая через территорию Республики Казахстан», — подчеркнул Борис Дубровский и добавил: «Кроме того, продолжается проектное обоснование инвестиций в строительство высокоскоростной магистрали от Челябинска до Екатеринбурга, с выходом на ВСМ «Москва-Пекин».
Форум завершит свою работу 3 июня, но уже сейчас можно подвести первые итоги работы челябинской делегации. Сразу же надо отметить, на Петербургском форуме достигуты важные договоренности.
Подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Челябинской областью и строительной группой «ВИС». Документ подписали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор группы «ВИС» Игорь Снегуров.
Компания подключится к крупным инвестиционным проектам на территории области, в том числе в рамках подготовки к саммиту ШОС. Заключено стратегическое соглашение с ОАО «Российские железные дороги», которое станет началом большого инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург.
Как повлияют решения и итоги престижного форума на бизнес-процессы в Челябинской области? Мы обратились к нашим экспертам с вопросом: что ждет бизнес-сообщество региона от ПМЭФ-2017?
Николай Малетин, предприниматель, сопредседатель челябинского регионального отделения организации «Деловая Россия»: «Петербургский форум важен тем, что здесь происходит поиск новых путей для развития экономики во всех сферах. Все площадки посвящены посвящены этой тематике. Деловые круги ждут новых стратегий, новых предложений. Оценить масштаб форума можно хотя бы по тому, что здесь одновременно работает пять-шесть площадок с разной повесткой, разными вопросами. Посетить все мероприятия форума просто невозможно! Тысячи участников, сотни экспертов международного уровня, даже в плане информации, налаживания контактов — это огромные возможности. Я буду работать на площадке посвященной экспорту, где будут обсуждаться вопросы развития экспортного потенциала. Уверен, что в будущей работе это пригодится и мне и моим коллегам из Челябинска».
Дмитрий Довженко, председатель комиссии по бюджету Челябинской городской думы, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по Челябинской области: «Предпринимательское сообщество ждет от форума главных стратегических установок. Например, я побывал на сессии, в которой участвовали Максим Орешкин, министр экономического развития РФ, Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ, представитель всемирного банка. Были четко обозначены ориентиры, на которые нацелена работа правительства. Это, во-первых, сокращение расходов, во-вторых, стабилизация инфляции. Сколько процентов будет инфляция — это дискуссионный вопрос, но то, что инфляция не должна быть скачущей, должна быть стабильной, предсказуемой, и не меняться хотя бы в течение среднесрочной перспективы — минимум 5−7 лет, это очень важно. Мероприятия уровня ПЭМФ помогают увидеть новые горизонты, познакомиться с новым опытом, и обрести понимание ситуации, тех трендов, которые будут определять экономику в дальнейшем».
Денис Константинов, вице-председатель совета Челябинского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»: «Если говорить глобально, то в первую очередь бизнес всегда начинает развиваться тогда, когда видит долгосрочные перспективы. Главное на таких мероприятиях убедительно и доступно обозначить долгосрочные гарантии для бизнеса хотя бы на пять-десять ближайших лет. Устойчивая инфляция, отсутствие кардинальных изменений в законодательстве, в том числе налоговом — все это приводит к тому, что бизнес начинает планировать, прогнозировать и устойчиво работать, уже не закладывает риски, а думает о развитии. То есть, должны быть даны некие публичные гарантии со стороны государства для бизнеса».
Алексей Ширинкин, директор агентства «Монитор»: «Любое событие такого масштаба, как Петербургский форум, обязательно скажется на региональных процессах, даже если мы об этом не узнаем. Во-первых, сейчас происходят дискуссии в верхних эшелонах власти, какую экономическую стратегию выбрать. В данном случае форум как площадка для обсуждения дает возможность услышать несколько точек зрения. Во-вторых, традиционно ПМЭФ — это смотровая площадка Россия-Запад. Всегда на Петербургском форуме можно было увидеть экономических партнеров и сделать выводы, с кем мы работаем. Ну и главное, что ждет бизнес, что будет работать на развитие региона, это поиск инвесторов. И в этом смысле форум дает самые широкие возможности. Конечно же, на уровне регионального правительства нужно развивать новые контакты, заключать выгодные контракты, лоббировать интересы южноуральских производителей».