Молдавские депутаты не захотели слушать отчет о российских дипломатах

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Инициатором слушаний в парламенте главы МИД и руководителя СИБ выступила фракции Партии социалистов. По словам депутата Влада Батрынчи, органы, принявшие решение объявить персона нон грата пятерых российских дипломатов, «допустили очень серьезные провокации геополитического характера и выступили против национальных интересов страны».
Депутат-социалист подчеркнул, что это решение — серьезный удар по молдавско-российским отношениям.
«Это прямая атака власти на президента Игоря Додона, предпринявшего серьезные усилия для улучшения молдавско-российских отношений. Считаем это также серьезной атакой в отношении молдавских трудовых мигрантов, находящихся в России, и на молдавских экспортеров», — сказал депутат.
Как отметил Батрынча, социалисты настаивают на том, чтобы «глава министерства иностранных дел и руководитель СИБ представили парламенту подробный отчет о высылке российских дипломатов».
Однако большинство депутатов парламента отказались голосовать за проведение слушаний чиновников.
«Парламентское большинство защищает политические игры, опасные для нашей страны», — заключил Батрынча.
Оппозиционная фракция социалистов попросила паузу в заседании в течение 30 минут.
Посольство России в Кишиневе в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране.
Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России в среду сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправятся на родину 3 июня.