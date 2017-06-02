Молдавские депутаты не захотели слушать отчет о российских дипломатах

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Инициатором слушаний в парламенте главы МИД и руководителя СИБ выступила фракции Партии социалистов. По словам депутата Влада Батрынчи, органы, принявшие решение объявить персона нон грата пятерых российских дипломатов, «допустили очень серьезные провокации геополитического характера и выступили против национальных интересов страны».

Депутат-социалист подчеркнул, что это решение — серьезный удар по молдавско-российским отношениям.