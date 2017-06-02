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11:49 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские депутаты не захотели слушать отчет о российских дипломатах

Депутаты парламента отказались заслушать министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура, а также главу Службы информации и безопасности (СИБ) Михая Балана с объяснениями высылки российских дипломатов из республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Инициатором слушаний в парламенте главы МИД и руководителя СИБ выступила фракции Партии социалистов. По словам депутата Влада Батрынчи, органы, принявшие решение объявить персона нон грата пятерых российских дипломатов, «допустили очень серьезные провокации геополитического характера и выступили против национальных интересов страны».

Депутат-социалист подчеркнул, что это решение — серьезный удар по молдавско-российским отношениям.

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«Это прямая атака власти на президента Игоря Додона, предпринявшего серьезные усилия для улучшения молдавско-российских отношений. Считаем это также серьезной атакой в отношении молдавских трудовых мигрантов, находящихся в России, и на молдавских экспортеров», — сказал депутат.

Как отметил Батрынча, социалисты настаивают на том, чтобы «глава министерства иностранных дел и руководитель СИБ представили парламенту подробный отчет о высылке российских дипломатов».

Однако большинство депутатов парламента отказались голосовать за проведение слушаний чиновников.

«Парламентское большинство защищает политические игры, опасные для нашей страны», — заключил Батрынча.

Оппозиционная фракция социалистов попросила паузу в заседании в течение 30 минут.

Посольство России в Кишиневе в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране.

Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России в среду сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправятся на родину 3 июня.

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