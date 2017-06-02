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12:12 (мск), источник: УралПолит.ру

Якоб проинспектировал ход реконструкции стадиона «Химмаш»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня, ИА УралПолит.Ru. Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб проинспектировал ход реконструкции парка-стадиона «Химмаш», который планируется использовать в качестве тренировочной базы для команд-участников игр чемпионата мира по футболу 2018.

Источник: УралПолит.ру

Площадка должна соответствовать всем требованиям ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». На территории стадиона планируется разместить спортивное поле, административно-бытовой комплекс, парковки и трибуны. Игровое поле должно иметь натуральное травяное покрытие, быть ровным, иметь систему подземного и поверхностного дренажа, а также систему полива.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации, Александр Якоб встретился с представителем компании «Атомстройкомплекс», которая занимается реконструкцией объекта.

Представитель компании отметил, что специалисты выполнили монтаж сетей инженерно-технического обеспечения сооружений и приступили к благоустройству территории парка: асфальтированию проезда к трибунам, ремонту пешеходных дорожек, посадке деревьев. К осени строители планируют завершить обустройство футбольного поля.

Напомним, окончание реконструкции стадиона запланировано на ноябрь этого года.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на Центральном стадионе Екатеринбурга также завершаются работы по реконструкции. Рабочие занимаются благоустройством вокруг территории объекта, устанавливается система кондиционирования, рабочие приступили к подготовке футбольного поля.

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