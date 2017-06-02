Якоб проинспектировал ход реконструкции стадиона «Химмаш»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня, ИА УралПолит.Ru.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня, ИА УралПолит.Ru.
Площадка должна соответствовать всем требованиям ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». На территории стадиона планируется разместить спортивное поле,
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
Представитель компании отметил, что специалисты выполнили монтаж сетей
Напомним, окончание реконструкции стадиона запланировано на ноябрь этого года.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», на Центральном стадионе Екатеринбурга также завершаются работы по реконструкции. Рабочие занимаются благоустройством вокруг территории объекта, устанавливается система кондиционирования, рабочие приступили к подготовке футбольного поля.