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12:33 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин и Геннадий Зюганов обсудили социально-экономическую ситуацию в Самарской области

В пятницу, 2 июня, в Санкт-Петербурге продолжает работу международный экономический форум. В нем принимает участие делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным.

На площадке форума глава региона встретился с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым. Губернатор и лидер коммунистов обсудили социально-экономическую ситуацию в Самарской области в целом и положение на ПАО «АвтоВАЗ» в частности.

В ходе разговора речь зашла и о возросшей протестной активности в регионе. Николай Меркушкин рассказал Геннадию Зюганову о том, что в регионе некоторые представители самарских коммунистов для достижения собственных целей объединились со сторонниками Алексея Навального.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что КПРФ осуждает подобные шаги. «Мы официально заявили, что никакого союза у нас с “навальщиной” не может быть. “Навальщина” и русофобия сегодня — одна из главных угроз для государства», — подчеркнул Зюганов.

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