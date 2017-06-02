Николай Меркушкин и Геннадий Зюганов обсудили социально-экономическую ситуацию в Самарской области

На площадке форума глава региона встретился с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым. Губернатор и лидер коммунистов обсудили социально-экономическую ситуацию в Самарской области в целом и положение на ПАО «АвтоВАЗ» в частности.

В ходе разговора речь зашла и о возросшей протестной активности в регионе. Николай Меркушкин рассказал Геннадию Зюганову о том, что в регионе некоторые представители самарских коммунистов для достижения собственных целей объединились со сторонниками Алексея Навального.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что КПРФ осуждает подобные шаги. «Мы официально заявили, что никакого союза у нас с “навальщиной” не может быть. “Навальщина” и русофобия сегодня — одна из главных угроз для государства», — подчеркнул Зюганов.