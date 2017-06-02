Собянин подписал постановление о новом принципе учета «молчунов» при реновации

В соответствии с постановлением, голоса квартир, ни один из собственников или нанимателей по договору соцнайма которых не принял участие в голосовании, учитываются пропорционально голосам квартир, проголосовавшим «за» и «против» включения или невключения дома в программу реновации.

Ранее Собянин заявил журналистам, что так называемые «молчуны» не смогут повлиять на итоги голосования по реновации. Он отметил, что ранее предполагалось, что жители, воздержавшиеся от голосования («молчуны»), считаются проголосовавшими «за» включение пятиэтажки в проект программы реновации.

«В принципе это правильно. Аналогичные нормы об учете голосов “молчунов” действуют в пенсионном законодательстве и в законе о капремонте. Но что показывает практика в нашем случае. В домах, где сложилась высокая явка на голосование, все понятно: жители или “за”, или “против” участия в программе», — сказал Собянин.

Вместе с тем, по его словам, в домах с низкой явкой правильно подсчитать голоса становилось проблематично.

«Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% — “за”, 15% — “против”. Если голоса “молчунов” свалить в одну корзину, получим уровень поддержки “за” 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается», — сказал мэр.

Он напомнил, что у жителей пятиэтажек, пока не принявших участие в голосовании, есть еще две недели (до 15 июня) для того, чтобы высказать свое личное мнение «за» или «против» включения своего дома в проект программы реновации.