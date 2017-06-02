Состоялась встреча Рустэма Хамитова и Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой

Обсуждались вопросы повышения эффективности образовательной системы, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охраны здоровья, защиты материнства и детства.

Во встрече приняли участие Уполномоченный по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова и министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Анна Кузнецова поддержала предложение руководителя региона о создании специальной структуры по делам семьи.

— Любые инициативы в свете последнего Указа Президента о Десятилетии детства, безусловно, актуальны и необходимы, если речь идёт о семье, если эта инициатива является инструментом решения проблем. Как мы знаем, эта тема затрагивает, как минимум, 20 ведомств, которые решают детскую проблему, семейную тематику. Поэтому в некоторой степени аккумуляция их в единое ведомство имеет значение, — сказала детский омбудсмен. — Но самое главное, мне бы хотелось, чтобы именно содержательная часть была важной. Будет ли это ведомство, специальная программа, разработанный стратегический документ или решение иного формата, главное — это содержание, чтобы всё работало и приносило реальную пользу.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка отметила эффективность выстроенной в республике системы работы с коррекционными учреждениями.

— Мне показалась очень интересной структура, если коррекционные учреждения находятся в системе образования. Видна её эффективность. Это очень важно, потому что именно образовательный компонент помогает выстроить с этими детьми правильную работу, — подчеркнула она. — Вчера мы посещали коррекционное учреждение, где находятся слепые дети, дети с теми или иными особенностями развития, но где каждый четвёртый ребенок находит семью. Это очень важно. Считаю, что в этом большая заслуга педагогов, которые работают с ними. Мы проговаривали особенности работы с детьми с инвалидностью с теми общественными организациями, которые оказывают услуги в этой сфере. Важно, что после совершеннолетия этих детей также не бросают. Они находят поддержку в той или иной степени.