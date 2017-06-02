Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: после провала с Трампом «хозяевам Европы» понадобился Путин
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Готовившего покушение на Путина россиянина ранил "журналист"
Полуторагодовалая девочка превратилась в «спящую красавицу»
Какие юбки вошли в моду этим летом
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ опубликовали перевод песни «Ах, Одесса» на украинский язык
В ДНР предложили захватить Донбасс за неделю
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
13:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Состоялась встреча Рустэма Хамитова и Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой

УФА, 2 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. 2 июня в Доме республики состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Обсуждались вопросы повышения эффективности образовательной системы, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, охраны здоровья, защиты материнства и детства.

Во встрече приняли участие Уполномоченный по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова и министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Анна Кузнецова поддержала предложение руководителя региона о создании специальной структуры по делам семьи.

— Любые инициативы в свете последнего Указа Президента о Десятилетии детства, безусловно, актуальны и необходимы, если речь идёт о семье, если эта инициатива является инструментом решения проблем. Как мы знаем, эта тема затрагивает, как минимум, 20 ведомств, которые решают детскую проблему, семейную тематику. Поэтому в некоторой степени аккумуляция их в единое ведомство имеет значение, — сказала детский омбудсмен. — Но самое главное, мне бы хотелось, чтобы именно содержательная часть была важной. Будет ли это ведомство, специальная программа, разработанный стратегический документ или решение иного формата, главное — это содержание, чтобы всё работало и приносило реальную пользу.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка отметила эффективность выстроенной в республике системы работы с коррекционными учреждениями.

— Мне показалась очень интересной структура, если коррекционные учреждения находятся в системе образования. Видна её эффективность. Это очень важно, потому что именно образовательный компонент помогает выстроить с этими детьми правильную работу, — подчеркнула она. — Вчера мы посещали коррекционное учреждение, где находятся слепые дети, дети с теми или иными особенностями развития, но где каждый четвёртый ребенок находит семью. Это очень важно. Считаю, что в этом большая заслуга педагогов, которые работают с ними. Мы проговаривали особенности работы с детьми с инвалидностью с теми общественными организациями, которые оказывают услуги в этой сфере. Важно, что после совершеннолетия этих детей также не бросают. Они находят поддержку в той или иной степени.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
ЦБ РФ начал работу над созданием национальной криптовалюты
Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, возможные соперники Изучаем всех соперников наших команд в следующем еврокубковом сезоне
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь