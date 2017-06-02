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12:43 (мск), источник: Интерфакс

И.о. директора Исаакия опровергла слухи об уходе по собственному желанию

Ирада Вовненко заявила, что она находится на рабочем месте и продолжает работать.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — И.о. директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко, вступившая в должность накануне, опровергла информацию о том, что написала заявление об увольнении.

«Не подтверждаю», — сказала Вовненко «Интерфаксу» в пятницу в ответ на просьбу подтвердить информацию СМИ о том, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы», — сообщила Вовненко.

В пресс-службе музея «Интерфаксу» также сообщили, что Вовненко продолжает исполнять обязанности директора Исаакиевского собора.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на Вовненко, что она якобы пишет заявление об уходе.

А утром в пятницу другие СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение срочно найти замену назначенной 31 мая Вовненко. Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов сообщил «Интерфаксу», что эта информация не соответствует действительности.

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