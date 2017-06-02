И.о. директора Исаакия опровергла слухи об уходе по собственному желанию
Ирада Вовненко заявила, что она находится на рабочем месте и продолжает работать.
Ирада Вовненко заявила, что она находится на рабочем месте и продолжает работать.
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — И.о. директора государственного
«Не подтверждаю», — сказала Вовненко «Интерфаксу» в пятницу в ответ на просьбу подтвердить информацию СМИ о том, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию.
«Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы», — сообщила Вовненко.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на Вовненко, что она якобы пишет заявление об уходе.
А утром в пятницу другие СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал поручение срочно найти замену назначенной 31 мая Вовненко.