В Генштабе заявили, что будут призваны около 1 тыс. офицеров запаса

В ряды Вооруженных сил Украины будут призваны около 1 тыс. офицеров запаса. Об этом в интервью изданию «Українські новини» заявил спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

«Во время призыва планируем призвать в ряды Вооруженных сил Украины около 1 тыс. военнослужащих», — сказал он.

По его словам, сейчас приказ министра обороны о призыве офицеров запаса на военную службу должен пройти согласование в Министерстве юстиции.

«Сам призыв будет осуществляться на протяжении июня», — добавил он.

Напомним, что 30 мая министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.