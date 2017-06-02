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13:28 (мск), источник: РИА Новости

Исаакиевский собор опроверг информацию о поиске нового руководителя

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» опроверг информацию о поиске нового руководителя.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать кандидатуру нового руководителя Исаакиевского собора вместо Ирады Вовненко, назначенной на эту должность 31 мая. СМИ также написали, что, по мнению руководителей Смольного, «таким объектом может руководить только мужчина». Пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов опроверг эту информацию.

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Сама Вовненко сообщила РИА Новости, что покидает пост по собственному желанию и «очень счастлива от этого».

«Она (Вовненко) не увольняется. Сейчас она работает, подписывает документы. Информация об увольнении не соответствует действительности», — сообщили РИА Новости в пятницу днем в пресс-службе музея.

Ирада Вовненко, ранее занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью, была объявлена исполняющим обязанности директора Исаакия 31 мая. Таким образом, на данный момент она проработала в новой должности лишь два дня.

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