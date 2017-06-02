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13:35 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области прокуратура потребовала лишить мандата депутата, не отчитавшегося о доходах

На Южном Урале прокуратура потребовала рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, не предоставившего сведения о доходах.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Депутат совета Точильнинского сельского поселения до 1 мая не предоставил декларацию о своих доходах и имуществе.

В результате прокуратура потребовала на ближайшем заседании сельсовета рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

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