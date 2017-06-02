В Челябинской области прокуратура потребовала лишить мандата депутата, не отчитавшегося о доходах
На Южном Урале прокуратура потребовала рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, не предоставившего сведения о доходах.
На Южном Урале прокуратура потребовала рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, не предоставившего сведения о доходах.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Депутат совета Точильнинского сельского поселения до 1 мая не предоставил декларацию о своих доходах и имуществе.
В результате прокуратура потребовала на ближайшем заседании сельсовета рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.