В Челябинской области прокуратура потребовала лишить мандата депутата, не отчитавшегося о доходах

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Депутат совета Точильнинского сельского поселения до 1 мая не предоставил декларацию о своих доходах и имуществе.

В результате прокуратура потребовала на ближайшем заседании сельсовета рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.