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14:07 (мск), источник: Деловое сообщество

Департамент транспорта Ростова возглавил Сергей Саенко

Новым руководителем ростовского департамента транспорта вместо ушедшего Геннадия Клеймёнова стал Сергей Александрович Саенко. Об этом сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

До этого Сергей Саенко занимал должность заместителя начальника Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Южное УГАДН Ространснадзора).

Напомним, ранее стало известно, что занимавший эту должность Геннадий Клеймёнов ушел по состоянию здоровья. Он возглавлял департамент дважды: с 2006 по 2012 годы, а последний раз — с 23 ноября 2016 года.

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