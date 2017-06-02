Департамент транспорта Ростова возглавил Сергей Саенко

До этого Сергей Саенко занимал должность заместителя начальника Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Южное УГАДН Ространснадзора).

Напомним, ранее стало известно, что занимавший эту должность Геннадий Клеймёнов ушел по состоянию здоровья. Он возглавлял департамент дважды: с 2006 по 2012 годы, а последний раз — с 23 ноября 2016 года.