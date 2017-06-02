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14:43 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов уволил главу Комитета конкурентной политики и его заместителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов уволил Артема Зильберварга с должности председателя Комитета конкурентной политики РК.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ опубликован на правительственном портале Крыма.

«Уволить Зильберварга Артема Руслановича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Комитета конкурентной политики Республики Крым по соглашению сторон», — говорится в документе.

Также глава Республики освободил Ярослава Сливку от должности первого заместителя председателя Комитета конкурентной политики.

«Освободить Сливку Ярослава Михайловича от должности первого заместителя председателя Комитета конкурентной политики Республики Крым по соглашению сторон», — гласит текст указа.

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