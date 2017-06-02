Николай Меркушкин и глава Крыма Сергей Аксенов подписали соглашение о сотрудничестве

«Мы сегодня лишь формализовали наши долгие дружеские отношения, — отметил Сергей Аксенов. — Хочу сказать спасибо Николаю Ивановичу, всем жителям Самарской области за поддержку, понимание и за огромную помощь, оказанную Сакскому району республики».

Как отметил Сергей Аксенов, Республика и Самарская область давно и плодотворно сотрудничают во многих областях. По его словам, братские отношения дают возможность реализовывать не только экономические проекты, но и идеологические. Сейчас, например, идет активная совместная работа по восстановлению памятников Великой Отечественной войны в Крыму.

Подписи под документом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах подписали губернатор Николай Меркушкин и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Правительство и жители Самарской области одними из первых откликнулись на события «Крымской весны». 18 марта 2014 года самарцы собрали КамАЗ с гуманитарной помощью и начали сбор денежных средств.

Правительство и жители Самарской области одними из первых откликнулись на события «Крымской весны». 18 марта 2014 года самарцы собрали КамАЗ с гуманитарной помощью и начали сбор денежных средств.

Николай Меркушкин также отметил, что отношения регионов еще больше укрепятся.

«Для всех нас соглашение очень важное: оно даст плюсы нам, Крыму, всей стране. Это и политические, и экономические, и культурные связи. Крым — прекрасное место для отдыха. Сейчас много людей летают в Крым, и этот процесс неумолимо будет двигаться вперед», — сказал глава региона.

Напомним, правительство и жители Самарской области одними из первых откликнулись на события «Крымской весны». 18 марта 2014 года самарцы собрали КамАЗ с гуманитарной помощью и начали сбор денежных средств.

Первым проектом, который был реализован в рамках сотрудничества, стала реконструкция мемориального комплекса Девяти Героев Советского Союза в селе Геройское.

Мемориал реанимировали за 2,5 месяца: в июне 2014 года, накануне празднования Дня России, состоялось его торжественное открытие. На средства благотворительного фонда «Радость» и пожертвования самарцев (5 млн рублей) благоустроили территорию вокруг монумента танка Т-34, покрасили боевую машину и обновили постамент, уложили тротуарную плитку на дороге, ведущей к мемориалу, построили гранитную площадку на могилах героев.

За годы дружбы сделано было немало. При поддержке Самарской области капитально отремонтировали детские сады и сельские школы. Учебные заведения получили новую мебель, оргтехнику, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, учебники и художественную литературу.

Также капитально отремонтировали терапевтическое отделение Сакской районной больницы, открыли там кабинет ультразвуковой диагностики.